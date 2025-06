Izrael folytatja Irán bombázását

„Utasítottam az IDF-et (Izraeli Védelmi Erők), hogy folytassa az intenzív támadást Teherán ellen” – mondta Jiszrael Kac. A CNN hírügynökségnek az IDF egyik tisztviselője arról beszélt, hogy az izraeli hadsereg elfogott két, Iránból Izrael felé kilőtt rakétát.

Izrael védelmi minisztere, Jiszrael Kac kijelentette, hogy Izrael erőszakkal fog válaszolni Iránnak a tűzszünet teljes megsértésére, hozzátéve, hogy folytatni fogja az intenzív támadást Teherán ellen

Fotó: AFP

A hadsereg kedden korábban közölte, hogy a tűzszünet Iránnal „ma reggel lépett hatályba”.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, kedd reggel Irán és Izrael is kihirdette a tűzszünetet. Az iráni Press TV televíziós csatorna arról számolt be, hogy tűzszünet lépett életbe Izraellel, miután Teherán több rakétát is kilőtt.

A tűzszünet megkezdődött

– jelentették ki.