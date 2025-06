Új jelentés készült az uniós intézmények jogállamisági helyzetéről

A bírói aktivizmus nagyon súlyos jogállami problémát vet fel

– tette hozzá. Zemplényi Lili, a kutatóintézet e projektért felelős elemzője elmondta: az uniós bíróság esetében a bírák hátterét vizsgálták abból a szempontból, hogy fennáll-e politikai elfogultság. "

Találtunk bizonyítékot arra, hogy az egyik bíró kuratóriumi szinten részt vesz egy német politikai intézményben. Ez is mutatja, hogy problémák vannak a bíróság függetlenségével és pártatlanságával

– mondta. A kutatás kitért az uniós források kiosztására is. Kiderült, hogy külső szervezetek is részt vesznek a források elbírálásában, miközben maguk is kapnak EU-finanszírozást. Ez szerinte komoly összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel, és azt jelzi, hogy az uniós pénzek nem hatékonyan és elfogultságoktól nem mentesen kerülnek kiosztásra. Az Európai Parlament esetében a jelentés a belső szabályrendszer visszásságait is vizsgálta. Például rámutattak, hogy mentelmi ügyekben rendkívül eltérő sebességgel zajlanak az eljárások.