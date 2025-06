Szijjártó Péter: Minden eszközt bevetünk a Von der Leyen–Zelenszkij-terv megakadályozása érdekében

Szijjártó Péter kifejtette,

a szankciókhoz egyhangú döntésre van szükség, a kereskedelempolitikai intézkedésekhez viszont elég a többség is. Emiatt egy tartalmában szankciós intézkedést kereskedelempolitikai intézkedésnek álcáznak, így hágják át az európai szabályokat, így veszik semmibe a tagállamok akaratát

– mondta.

Hozzátette, nemcsak hogy a magyar emberekkel akarják megfizettetni Ukrajna támogatásának árát, nemcsak hogy duplájára, triplájára akarják emelni a magyar családok, a magyar emberek rezsiköltségeit, hanem még a saját európai szabályaikat is szégyentelenül áthágják, miközben Magyarország ellen jogállamisági intézkedések sorozatát indítják el Brüsszelben.

A miniszter a rádióműsorban arról is beszélt, hogy technikailag nem oldható meg az ország energiaellátása az orosz energiahordozók nélkül, az energia kérdése ugyanis nem politikai kérdés.

Az energia egy fizikai kérdés, és onnan lehet energiahordozót venni, ahonnan csővezeték érkezik Magyarországra

– fűzte hozzá.

Elmondta, Magyarországon a csővezetékrendszer úgy jött létre, hogy az ország több forrásból is ellátja magát, ezek között ott van az orosz forrás is, amely nélkül fizikailag nem látható el Magyarország. Ennek több oka is van, köztük azzal, hogy Ukrajna lezárta az országán át Magyarországra érkező vezetéket, a horvátok pedig továbbra sem növelték megfelelő mértékben a rajtuk keresztül átvezető infrastruktúra kapacitását és még árakat is emeltek – mondta.