Az EP-ben konkrét javaslatokat dolgoztak ki azért, hogy Magyar Pétert ne lehessen felelősségre vonni

Ebből is látszik, hogy ha valaki beáll a weberi néppárti nagykoalíciós sorba, akkor minden létező segítséget megkaphat, kampánypénzt, mentelmi jogot, hízelgő szavakat, és amint Kollár Kingától tudjuk, odáig is elmennek, hogy akár gazdasági károkat is okoznak egy országnak, hogyha ettől választási előnyöket remélnek