Szaúd-Arábia lehet a zöldenergia új globális szereplője?

Ezt a tervet még 2016-ban jelentették be, és az a lényege, hogy felszámolják az olajtól való függést, az ország gazdaságát diverzifikálják és ezzel párhuzamosan a társadalmat is átalakítsák. A megújuló energiákba való befektetés sok munkahelyet hoz létre, ezáltal a társadalom is szép lassan átalakulhat, amiben a nők is szerepet játszanak