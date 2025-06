Több légitársaság is felfüggeszti tel-avivi járatait

Eközben a The Time of Israel arról számolt be, hogy Izrael lazít az induló járatokra vonatkozó korlátozásokon és arra számítanak, hogy hétfőn több mint 1000 utas hagyhatja el az országot a Tel-Aviv-i Ben Gurion repülőtérről induló járatokkal – miután az Iránnal fennálló konfliktus miatt június 13. óta tilos volt a felszállás.

Minden egyes induló járaton legfeljebb 50 utas tartózkodhat

– mondta Miri Regev közlekedési miniszter.

Borítókép: Teljesen leállt Tel-Aviv repőforgalma (Fotó: AFP)