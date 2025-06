Fontos figyelmeztetést tettek közzé a vízimentők

A DLRG arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy

napozás után, felhevült testtel a hűvös vízbe ugrani sokkot okozhat a keringési rendszerben még akkor is, ha az illető makkegészséges, és az esetleges alkoholfogyasztás növeli ennek kockázatát.

A szervezet a bányatavak veszélyeire is külön figyelmeztetett; miután ezeknél a tavaknál a sekély parti rész mellett nagyon gyorsan mélyülhet a víz, amelynek a hőmérséklete is alacsonyabb a mélyebb részeken, ami szintén megterheli az érrendszert és görcsöt vagy akár a vérkeringés összeomlását is okozhatja.