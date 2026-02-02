Rendkívüli

Lebukott Magyar Péter embere: Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaiakat hozna be + videó

Gázai övezetrafahi határátkelőIzraelPalesztin HatóságEgyiptom

Közel egy év után újra megnyílt a kulcsfontosságú átkelőhely + videó

Közel egy év után újra megnyílt a Rafah-átkelőhely, amely korlátozott formában lehetővé teszi a Gázai övezet lakosai gyalogos ki- és belépését – erősítette meg egy izraeli biztonsági tisztviselő. A Rafah-átkelőhely 2024 májusában került az izraeli csapatok ellenőrzése alá. A határ ezt követően többnyire zárva volt, csak rövid időre nyílt meg 2025 elején beteg palesztinok evakuálása céljából a tűzszünet alatt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 12:02
Közel egy év után újra megnyílt a Rafah-átkelőhely Forrás: AFP
A Rafah-átkelőhely megnyitását megelőzően átfogó ellenőrzéseket és teszteket hajtottak végre a határátkelőn. A helyszínen a Palesztin Hatóság munkatársai, valamint az Európai Unió megfigyelőiből álló csoport teljesít szolgálatot. Az intézkedések célja a forgalom szigorú ellenőrzése és a biztonsági kockázatok minimalizálása – írja a Times of Israel.

A Rafah-átkelőhely jelenleg kizárólag gyalogosan közlekedő gázai palesztinok előtt áll nyitva
A Rafah-átkelőhely jelenleg kizárólag gyalogosan közlekedő gázai palesztinok előtt áll nyitva. Fotó: AFP

Újra megnyílt a Rafah-átkelőhely

A Rafah-átkelőhely jelenleg kizárólag gyalogosan közlekedő gázai palesztinok előtt áll nyitva. Segélyszállító teherautók nem haladhatnak át rajta, vagyis a humanitárius ellátmány továbbra sem ezen az útvonalon érkezik a térségbe. A hatóságok nem közöltek pontos adatokat arról, hogy az első napokban hányan léphettek át a határon, de izraeli források szerint a forgalom kezdetben alacsony marad.

Az átkelés szigorú engedélyezési eljáráshoz kötött. 

Minden palesztinnak, aki el szeretné hagyni a Gázai övezetet vagy vissza kíván térni oda, egyiptomi engedélyt kell beszereznie. 

Egyiptom ezt követően továbbítja az érintettek nevét az izraeli Shin Bet részére, amely biztonsági jóváhagyást ad vagy megtagadja azt. Izrael a gázaiak Egyiptomba történő kilépését távolról felügyeli. Egy külön irányítóteremből izraeli tisztek arcfelismerő szoftver segítségével ellenőrzik, hogy az átkelni szándékozók szerepelnek-e az előzetesen jóváhagyott listán. 

Amennyiben igen, a rendszer engedélyezi a kapu megnyitását, és az érintettek elhagyhatják a térséget.

Körülbelül 20 000 beteg és sebesült palesztin vár ellátásra Gázában. A BBC értesülései szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felügyeli majd a betegek Hamász által ellenőrzött területekről történő átszállítását, busszal szállítva őket az izraeli hadsereg által ellenőrzött területen keresztül az átkelőhelyre.

A Gázába történő belépés ennél is összetettebb folyamat. Az Egyiptomból érkező palesztinok a Rafah-átkelőn való áthaladás után az Izraeli Védelmi Erők ellenőrzőpontjához érkeznek. Csak az izraeli biztonsági vizsgálatot követően folytathatják útjukat a Hamász által ellenőrzött gázai területek felé.

Az átkelőhely részleges újranyitása ellenére Izrael továbbra sem engedélyezi, hogy külföldi újságírók felügyelet nélkül lépjenek be a Gázai övezetbe. 

A döntés az izraeli álláspont szerint a térségben fennálló biztonsági kockázatokkal indokolható, és egyelőre nem jelezték, hogy ezen a gyakorlaton változtatnának. 

Izrael betartotta a szavát, jöhet a következő fázis

Mint arról beszámoltunk, Izrael a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezettel megkötött tűzszüneti megállapodás első fázisának lezárásaként a Vöröskereszt segítségével eljuttatta csütörtökön tizenöt olyan palesztin holttestét a Gázai övezetbe, amely a birtokában volt. Ennek közvetlen előzménye, hogy eltemették Izraelben az utolsó olyan izraelit, Ran Gvili rendőrkommandóst, akinek holtteste utolsóként került vissza a Gázai övezetből.

Borítókép: A Rafah-átkelőhely (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

