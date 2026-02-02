Közel egy év után újra megnyílt a kulcsfontosságú átkelőhely + videó

A Rafah-átkelőhely megnyitását megelőzően átfogó ellenőrzéseket és teszteket hajtottak végre a határátkelőn. A helyszínen a Palesztin Hatóság munkatársai, valamint az Európai Unió megfigyelőiből álló csoport teljesít szolgálatot. Az intézkedések célja a forgalom szigorú ellenőrzése és a biztonsági kockázatok minimalizálása – írja a Times of Israel.

A Rafah-átkelőhely jelenleg kizárólag gyalogosan közlekedő gázai palesztinok előtt áll nyitva. Fotó: AFP

Újra megnyílt a Rafah-átkelőhely

A Rafah-átkelőhely jelenleg kizárólag gyalogosan közlekedő gázai palesztinok előtt áll nyitva. Segélyszállító teherautók nem haladhatnak át rajta, vagyis a humanitárius ellátmány továbbra sem ezen az útvonalon érkezik a térségbe. A hatóságok nem közöltek pontos adatokat arról, hogy az első napokban hányan léphettek át a határon, de izraeli források szerint a forgalom kezdetben alacsony marad.

Az átkelés szigorú engedélyezési eljáráshoz kötött.