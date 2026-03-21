Andy HarrisCPAC 2026amerikai képviselőMagyarország

Andy Harris: A vandálok a kapu előtt állnak

A CPAC 2026 Hungaryn beszédet mondott Andy Harris amerikai kongresszusi képviselő.

2026. 03. 21. 16:26
Andy Harris, amerikai kongresszusi képviselő
Andy Harris, amerikai kongresszusi képviselő Forrás: Facebook/ Alapjogokért Központ
A CPAC 2026 Hungaryn beszédet mondott Andy Harris amerikai kongresszusi képviselő. Beszéde elején úgy fogalmazott, van egy mondás a katonaságnál, hogyha nem ragadod meg a fegyvert, akkor még nem érted el a célt. Orbán Viktor már mindenképp elérte a célt – tette hozzá. Mint mondta, a szólásszabadság, a magántulajdon és a korlátozott kormányzati hatalom ma támadás alatt állnak. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy az értékeink fenntartása mindenképpen egységet igényel és folyamatos éberséget. A szólásszabadságot mindenképpen meg kell védeni.

A mi vandáljaink állnak a kapuk előtt. Ők azok, akik tönkre akarják tenni a civilizációnkat, és néhányan már be is jutottak a kapun belülre. A baloldali, jobboldalra helyezkedő csoportok, a kommunista csoportok, az ateisták, a baloldali gondolkodók, a genderideológia-fanatikusok, a radikális zöldben hívők és a globális elitisták el akarják pusztítani a keresztény nyugati értékeinket.

– fogalmazott. 

Borítókép: Andy Harris amerikai kongresszusi képviselő (Fotó: Alapjogokért Központ Facebook-oldala)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

