Zelenszkij aggódhat?

Marta Kos szétzilálta Ukrajna az EU-hoz való gyors csatlakozásra vonatkozó várakozásait, szerinte ezek az elképzelések nem reálisak. A bővítési biztos hangsúlyozta: a tagság előfeltétele a béke megteremtése, a reformok végrehajtása és a befektetői biztonság garantálása.

2026. 03. 27. 12:23
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa a Politico által szervezett, Versenyképes Európa nevű eseményen határozott kijelentéseket tett Ukrajna jövőbeni uniós csatlakozásáról – számolt be cikkében az Origo.

Kiemelte, hogy Ukrajna az EU számára meghatározó partner többek között az innováció, a védelem és egyéb stratégiai területek szempontjából, amelyek hozzájárulhatnak a globális versenyképesség erősítéséhez.

 Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy irreálisak azok a várakozások, amelyek szerint Kijev már a következő évben taggá válhat.

A teremben mindenki tisztában van vele, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén nem lehet az Európai Unió tagja

 – fogalmazott. 

Hozzátette, hogy elsőként a béke megteremtése szükséges, majd a szükséges reformok végrehajtása következhet.

 Arra is rámutatott, hogy a befektetők csak akkor jelennek meg – Ukrajnában is –, ha biztosított számukra a nyereség lehetősége, valamint befektetéseik védelme.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
