Marta Kos, az Európai Unió bővítésért felelős biztosa a Politico által szervezett, Versenyképes Európa nevű eseményen határozott kijelentéseket tett Ukrajna jövőbeni uniós csatlakozásáról – számolt be cikkében az Origo.
Zelenszkij aggódhat?
Marta Kos szétzilálta Ukrajna az EU-hoz való gyors csatlakozásra vonatkozó várakozásait, szerinte ezek az elképzelések nem reálisak. A bővítési biztos hangsúlyozta: a tagság előfeltétele a béke megteremtése, a reformok végrehajtása és a befektetői biztonság garantálása.
Kiemelte, hogy Ukrajna az EU számára meghatározó partner többek között az innováció, a védelem és egyéb stratégiai területek szempontjából, amelyek hozzájárulhatnak a globális versenyképesség erősítéséhez.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy irreálisak azok a várakozások, amelyek szerint Kijev már a következő évben taggá válhat.
A teremben mindenki tisztában van vele, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén nem lehet az Európai Unió tagja
– fogalmazott.
További Külföld híreink
Hozzátette, hogy elsőként a béke megteremtése szükséges, majd a szükséges reformok végrehajtása következhet.
Arra is rámutatott, hogy a befektetők csak akkor jelennek meg – Ukrajnában is –, ha biztosított számukra a nyereség lehetősége, valamint befektetéseik védelme.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
