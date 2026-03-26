Egy szabadúszó újságíró, Vitalij Glagola az ukrán vezetés számára kellemetlen esetre hívta fel a figyelmet. Egy ukrán határőrtiszt szolgálat közben hagyta el posztját Kárpátalján, majd engedély nélkül külföldre szökött. Az eset során fegyverét és felszerelését hátrahagyta a határ közelében.
A kijevi vezetés számára meglehetősen kellemetlen esetre derült fény: egy ukrán határőrtiszt szolgálat közben elhagyta posztját Kárpátalján, majd a határon átszökve külföldre menekült, hátrahagyva fegyverét és felszerelését. Az ügyben azonnali riadókészültséget rendeltek el, a hatóságok jelenleg is vizsgálják a történteket.
A hatóságok azonnali keresést indítottak, miközben az ügy részletei csak később kerültek nyilvánosságra.
A történtek körülményeit jelenleg is vizsgálják. Az incidens március 21-én történt a „Nagyberezna” határőrségi poszton.
Az Ukrán Állami Határőrszolgálathoz tartozó tiszt, Hricaj Mikola hadnagy engedély nélkül elhagyta szolgálati helyét, majd a határon átszökve külföldre távozott.
Az információk szerint a tiszt a menekülés során szabadult meg a fegyverétől és felszerelésétől, vélhetően azért, hogy megszabaduljon az őt terhelő bizonyítékoktól. A hatóságok jelenleg is folytatják a keresési műveleteket, és vizsgálják az eset minden körülményét. Az ügy egyik figyelemre méltó eleme, hogy bár az incidens már március 21-én megtörtént, arról nyilvánosan csak később számoltak be.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
