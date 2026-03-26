Rendkívüli

Kormányinfó: Kémkedés miatt feljelentést tett az igazságügyi miniszter

Ukrajnahatárőrségszökésorosz-ukrán háború

Kiderült a kínos eset, amiről eddig az ukrán vezetés hallgatott

A kijevi vezetés számára meglehetősen kellemetlen esetre derült fény: egy ukrán határőrtiszt szolgálat közben elhagyta posztját Kárpátalján, majd a határon átszökve külföldre menekült, hátrahagyva fegyverét és felszerelését. Az ügyben azonnali riadókészültséget rendeltek el, a hatóságok jelenleg is vizsgálják a történteket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 9:54
Illusztráció: őrségben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy szabadúszó újságíró, Vitalij Glagola az ukrán vezetés számára kellemetlen esetre hívta fel a figyelmet. Egy ukrán határőrtiszt szolgálat közben hagyta el posztját Kárpátalján, majd engedély nélkül külföldre szökött. Az eset során fegyverét és felszerelését hátrahagyta a határ közelében. 

A szolgálati helyéről elszökő ukrán katona a felszerelését is maga mögött hagyta Fotó:  AFP

A hatóságok azonnali keresést indítottak, miközben az ügy részletei csak később kerültek nyilvánosságra.

 A történtek körülményeit jelenleg is vizsgálják. Az incidens március 21-én történt a „Nagyberezna” határőrségi poszton.

Az Ukrán Állami Határőrszolgálathoz tartozó tiszt, Hricaj Mikola hadnagy engedély nélkül elhagyta szolgálati helyét, majd a határon átszökve külföldre távozott.

Az információk szerint a tiszt a menekülés során szabadult meg a fegyverétől és felszerelésétől, vélhetően azért, hogy megszabaduljon az őt terhelő bizonyítékoktól. A hatóságok jelenleg is folytatják a keresési műveleteket, és vizsgálják az eset minden körülményét. Az ügy egyik figyelemre méltó eleme, hogy bár az incidens már március 21-én megtörtént, arról nyilvánosan csak később számoltak be.

A borítókép illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

