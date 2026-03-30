A Friedrich Merz vezette nagykoalíció két úgynevezett „különalappal” összesen mintegy ezermilliárd eurónyi hitelfelvételi lehetőséget nyitott meg, írja a Junge Freiheit.
A CDU figyelmeztet: elfogyhat a német hadsereg felfegyverzésére szánt óriáshitel
Komoly politikai vita bontakozott ki Németországban a védelmi kiadások körül: a CDU vezető költségvetési szakértője szerint fennáll a veszélye annak, hogy a Bundeswehr megerősítésére szánt több száz milliárd euró is ellenőrizetlenül „elpárolog”.
Az egyik az infrastruktúra és klímavédelem finanszírozását szolgálná, ám az IW és az Ifo gazdaságkutató intézetek nemrégiben felfedték, hogy az erre szánt adósságprogramot eddig szinte teljes egészében a költségvetési hiányok pótlására használták fel.
Most azonban a kormánykoalíción belül is nő az aggodalom, hogy hasonló sors várhat a védelmi célú alapra is, amelyből legalább 500 milliárd eurót kívánnak a hadsereg fejlesztésére fordítani.
A német védelmi miniszter, Boris Pistorius korábban úgy fogalmazott: Németországot „hadra foghatóvá” kell tenni.
Ennek érdekében a bruttó hazai termék egy százaléka feletti védelmi kiadásokat a kormány a hagyományos adósságfék megkerülésével, hitelekből finanszírozhatja.
CDU: „Nincs terv, nincs stratégia”
A CDU költségvetési politikusa, Andreas Mattfeldt azonban élesen bírálta a minisztériumot. Szerinte a tárca évek óta nem mutatott be átfogó terveket arra, miként használnák fel hatékonyan a hatalmas összegeket.
Sajnos a minisztériumtól eddig semmi nem érkezett
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a szükséges alapstratégiák – így a haderőfejlesztés, a személyi állomány bővítése vagy a fegyverbeszerzések terve – továbbra is hiányoznak.
További Külföld híreink
A védelmi miniszter korábban több konkrét vállalást is tett: ígéretet tett egy infrastruktúra-fejlesztési törvényre, tartalékos stratégiára, a haderő bővítésének tervére, valamint egy átfogó modernizációs programra. Ezek azonban a Bundestag tavaszi szünetéig nem készültek el.
Milliárdok veszhetnek el az államigazgatás útvesztőiben
Mattfeldt szerint komoly a veszélye annak, hogy a hatalmas források hatékony felhasználás nélkül, bürokratikus akadályok között vesznek el.
Ekkora összegeknél nem működhet a minden megy tovább a régiben hozzáállás
– figyelmeztetett. Szerinte világos irányítás és részletes tervezés nélkül késedelmek, párhuzamos struktúrák és pazarlás alakulhat ki. A CDU-politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a német társadalom jelentős bizalmat szavazott a kormánynak azzal, hogy támogatta a nagyszabású hitelfelvételt a védelem megerősítésére.
„Ez a bizalom kötelez. Nem tűnhet el bürokráciában” – hangsúlyozta.
További Külföld híreink
Borítókép: Boris Pistorius (SPD) német védelmi miniszter (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Peter Kneffel)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!