A CDU figyelmeztet: elfogyhat a német hadsereg felfegyverzésére szánt óriáshitel

Az egyik az infrastruktúra és klímavédelem finanszírozását szolgálná, ám az IW és az Ifo gazdaságkutató intézetek nemrégiben felfedték, hogy az erre szánt adósságprogramot eddig szinte teljes egészében a költségvetési hiányok pótlására használták fel.

Most azonban a kormánykoalíción belül is nő az aggodalom, hogy hasonló sors várhat a védelmi célú alapra is, amelyből legalább 500 milliárd eurót kívánnak a hadsereg fejlesztésére fordítani.

A német védelmi miniszter, Boris Pistorius korábban úgy fogalmazott: Németországot „hadra foghatóvá” kell tenni.

Ennek érdekében a bruttó hazai termék egy százaléka feletti védelmi kiadásokat a kormány a hagyományos adósságfék megkerülésével, hitelekből finanszírozhatja.

CDU: „Nincs terv, nincs stratégia”

A CDU költségvetési politikusa, Andreas Mattfeldt azonban élesen bírálta a minisztériumot. Szerinte a tárca évek óta nem mutatott be átfogó terveket arra, miként használnák fel hatékonyan a hatalmas összegeket.

Sajnos a minisztériumtól eddig semmi nem érkezett

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a szükséges alapstratégiák – így a haderőfejlesztés, a személyi állomány bővítése vagy a fegyverbeszerzések terve – továbbra is hiányoznak.