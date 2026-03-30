A CDU figyelmeztet: elfogyhat a német hadsereg felfegyverzésére szánt óriáshitel

Komoly politikai vita bontakozott ki Németországban a védelmi kiadások körül: a CDU vezető költségvetési szakértője szerint fennáll a veszélye annak, hogy a Bundeswehr megerősítésére szánt több száz milliárd euró is ellenőrizetlenül „elpárolog”.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2026. 03. 30. 15:10
Boris Pistorius (SPD), német védelmi miniszter Fotó: Peter Kneffel Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A Friedrich Merz vezette nagykoalíció két úgynevezett „különalappal” összesen mintegy ezermilliárd eurónyi hitelfelvételi lehetőséget nyitott meg, írja a Junge Freiheit.

CDU
Friedrich Merz német kancellár Boris Pistorius német védelmi miniszterrel a berlini Bundestagban (Fotó: AFP/John Macdougall)

Az egyik az infrastruktúra és klímavédelem finanszírozását szolgálná, ám az IW és az Ifo gazdaságkutató intézetek nemrégiben felfedték, hogy az erre szánt adósságprogramot eddig szinte teljes egészében a költségvetési hiányok pótlására használták fel.

Most azonban a kormánykoalíción belül is nő az aggodalom, hogy hasonló sors várhat a védelmi célú alapra is, amelyből legalább 500 milliárd eurót kívánnak a hadsereg fejlesztésére fordítani.

A német védelmi miniszter, Boris Pistorius korábban úgy fogalmazott: Németországot „hadra foghatóvá” kell tenni. 

Ennek érdekében a bruttó hazai termék egy százaléka feletti védelmi kiadásokat a kormány a hagyományos adósságfék megkerülésével, hitelekből finanszírozhatja.

CDU: „Nincs terv, nincs stratégia”

A CDU költségvetési politikusa, Andreas Mattfeldt azonban élesen bírálta a minisztériumot. Szerinte a tárca évek óta nem mutatott be átfogó terveket arra, miként használnák fel hatékonyan a hatalmas összegeket.

Sajnos a minisztériumtól eddig semmi nem érkezett

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a szükséges alapstratégiák – így a haderőfejlesztés, a személyi állomány bővítése vagy a fegyverbeszerzések terve – továbbra is hiányoznak.

Andreas Mattfeldt, MdB, CDU, speaks in the German Bundestag. Berlin, February 1st, 2024. (Photo by Thomas Trutschel / Thomas Trutschel/photothek.de / dpa Picture-Alliance via AFP)
Andreas Mattfeldt, a CDU képviselője a német Bundestagban (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Thomas Trutschel)

A védelmi miniszter korábban több konkrét vállalást is tett: ígéretet tett egy infrastruktúra-fejlesztési törvényre, tartalékos stratégiára, a haderő bővítésének tervére, valamint egy átfogó modernizációs programra. Ezek azonban a Bundestag tavaszi szünetéig nem készültek el.

Milliárdok veszhetnek el az államigazgatás útvesztőiben

Mattfeldt szerint komoly a veszélye annak, hogy a hatalmas források hatékony felhasználás nélkül, bürokratikus akadályok között vesznek el.

Ekkora összegeknél nem működhet a minden megy tovább a régiben hozzáállás

– figyelmeztetett. Szerinte világos irányítás és részletes tervezés nélkül késedelmek, párhuzamos struktúrák és pazarlás alakulhat ki. A CDU-politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a német társadalom jelentős bizalmat szavazott a kormánynak azzal, hogy támogatta a nagyszabású hitelfelvételt a védelem megerősítésére.

„Ez a bizalom kötelez. Nem tűnhet el bürokráciában” – hangsúlyozta.

Borítókép: Boris Pistorius (SPD) német védelmi miniszter (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Peter Kneffel)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu