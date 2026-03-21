CPAC 2026: Kocsis Máté és Lentulai Krisztián elmesélte, miért éppen a zebra

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Lentulai Krisztián politikai kommentátor beszélgettek a színpadon, ahol bemutatták, hogy miért éppen a zebra lett a baloldali álhírek szimbóluma. A CPAC Hungary közönsége egyúttal megismerkedhetett az ukrán befolyásolási kísérletekkel is.

„Idő hiányában megpróbálok rövid lenni. A baloldali média Magyarországon felépített egy álhírt. Ez az álhír arról szól, hogy a miniszterelnök zebrákat tart” – mondta el a színpadon Kocsis Máté, hogy miért éppen a zebra lett a jelkép.

Akkor vált a zebra a magyar álhírgyártás ikonikus alakjává. Mai napig az ország jelentős része egyébként úgy tudja, hogy a miniszterelnök zebrákat tart – nem tart zebrákat a miniszterelnök, viszont a Zebra Digitális Polgári Kört éppen azért hoztuk létre, hogy harcoljunk az álhírek ellen, mert rengetegféle álhír van

– fogalmazott.

Kocsis Máté szerint egyértelmű, hogy ezek „nem atombombák, de ma már nincsenek talán a politikában atombombák, viszont 1000 tűszúrásként el lehet vérezni tőlük. Tehát lehet, hogy önmagukban lényegtelenek, de nagy mennyiségben már ártanak”. „Ugye utaltam rá már az előbb, azzal mi tisztában vagyunk, látjuk, hogy az ukrán titkosszolgálat nagy létszámmal van jelen Magyarországon. Az ukránoknak vannak nemzetstratégiai céljaik” – tért ki Kocsis Máté az ukrán választási befolyásolási kísérletekre.