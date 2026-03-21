CPAC 2026: Kocsis Máté és Lentulai Krisztián elmesélte, miért éppen a zebra

Kocsis Máté és Lentulai Krisztián azzal a feladattal szembesült, hogy a színpadon kellett bemutatniuk, miért éppen a zebra lett az általuk alapított digitális polgári kör állata. A CPAC Hungary nézői személyesen az alapítóktól tudhatták meg, hogy miért éppen ez az állat lett a baloldali álhírgyártás szimbóluma.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 14:59
CPAC Hungary 2026
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Lentulai Krisztián politikai kommentátor beszélgettek a színpadon, ahol bemutatták, hogy miért éppen a zebra lett a baloldali álhírek szimbóluma. A CPAC Hungary közönsége egyúttal megismerkedhetett az ukrán befolyásolási kísérletekkel is.  

„Idő hiányában megpróbálok rövid lenni. A baloldali média Magyarországon felépített egy álhírt. Ez az álhír arról szól, hogy a miniszterelnök zebrákat tart” – mondta el a színpadon Kocsis Máté, hogy miért éppen a zebra lett a jelkép. 

Akkor vált a zebra a magyar álhírgyártás ikonikus alakjává. Mai napig az ország jelentős része egyébként úgy tudja, hogy a miniszterelnök zebrákat tart – nem tart zebrákat a miniszterelnök, viszont a Zebra Digitális Polgári Kört éppen azért hoztuk létre, hogy harcoljunk az álhírek ellen, mert rengetegféle álhír van

– fogalmazott. 

Kocsis Máté szerint egyértelmű, hogy ezek „nem atombombák, de ma már nincsenek talán a politikában atombombák, viszont 1000 tűszúrásként el lehet vérezni tőlük. Tehát lehet, hogy önmagukban lényegtelenek, de nagy mennyiségben már ártanak”. „Ugye utaltam rá már az előbb, azzal mi tisztában vagyunk, látjuk, hogy az ukrán titkosszolgálat nagy létszámmal van jelen Magyarországon. Az ukránoknak vannak nemzetstratégiai céljaik” – tért ki Kocsis Máté az ukrán választási befolyásolási kísérletekre. 

Amikor szükség volt ránk, akkor segítettünk az ukránoknak. Mikor menekültek az ukránok, ez volt az első biztonságos ország, befogadtuk őket. Az egész ország egy emberként élelmiszert, ruhát, gyógyszert, mindent vitt nekik. Az állam gondoskodott az ukrán gyerekek, anyák, idősek ellátásáról, óvodákat, bölcsődéket, egészségügyi ellátást biztosítottunk nekik. Tehát a szó, amit az ukránok keresnek, az a köszönöm. Az a köszönöm

– nyomatékosította Kocsis Máté. 

A politikus egyúttal kiemelte, hogy sajnálatos módon nemhogy köszönetet nem kapott a magyar kormány, de az elmúlt időszakban eddig nem látott fenyegetések érkeznek, amelyeknek egy része hazánk, másik része pedig konkrétan Orbán Viktor miniszterelnöknek szólt. 

Ezzel együtt nem ezt a szót találták meg, hanem halálosan megfenyegették a miniszterelnökünket. De nem egy ukrán katona valahol a végekről, hanem Ukrajna elnöke. Halálosan megfenyegette a miniszterelnökünket, tehát jó lenne, hogyha az európaiak elgondolkodnának azon ott Brüsszelben is, hogy való-e az Európai Unióba egy olyan ország, amelyiknek az elnöke egy másik országnak az elnökét életveszélyesen megfenyegeti

– fogalmazott Kocsis. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
