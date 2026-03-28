Meghalt David Cornstein volt amerikai nagykövet

87 éves korában, csütörtökön meghalt David Bert Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete, sikeres üzletember és Donald Trump elnök közeli barátja. A gyászhírt családja és közeli munkatársai is megerősítették.

A tősgyökeres New York-i David Cornstein üzletemberként és közéleti szereplőként egyaránt számottevő sikert ért el a városban. Egy több mint egymilliárd dollárt érő, a NASDAQ-on jegyzett vállalatot épített fel vezérigazgató-elnökként, valamint sikerült egy csődközeli állami céget, az Off Track Betting – NYC-t hatékony és rendkívül jövedelmező vállalattá alakítania 16 éves elnöksége alatt.

David Cornstein a New York-i Állami Olimpiai Bizottság elnökeként azon dolgozott, hogy a 2012-es nyári olimpiai játékokat New Yorkban rendezzék. Igazgatótanácsi tagja volt ezenkívül a Jacob Javits Development Corporationnek, New York Állam Termelékenységi Tanácsának, a Battery Park igazgatótanácsának, valamint együtt dolgozott Richard Parsonsszal New York város Gazdasági Fejlesztési Vállalatának alelnökeként.

Több alkalommal is az Év emberének választotta üzleti és közszolgálati munkássága elismeréseként a gyermekkori cukorbetegség ellen küzdő Juvenile Diabetes Foundation, a kemoterápiára szorulókat segítő Cemotherapy Foundation, a Friars Club alapítvány, valamint a zsidó közösséget szolgáló nevezetes Park East Day School napköziotthonos iskola, mely intézményeknek több millió dollárnyi pénzalapot gyűjtött.

Felkérték a New York-i Egyetem Stern School of Business üzleti iskolájának diplomaosztó beszédének megtartására, tagja volt a New York Law School (jogi egyetem), a Jewish Community Relations Council (Zsidó Közösségi Kapcsolatok Tanácsa), a Marine Corp- Law Enforcement Foundation és a Park East zsinagóga igazgatótanácsának. Betöltötte a World Presidents’ Organization (Vállalati Elnökök Világszervezete) elnöki tisztét és tagja volt a vezérigazgatók szervezetének, a Chief Executives’ Organization-nek is. Jószolgálati munkát végzett az általa létrehozott David és Sheila Cornstein Alapítványon (David and Sheila Cornstein Foundation) keresztül.