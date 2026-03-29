Deutsch Tamás: Zelenszkij finanszírozza Magyar Péterék kampányát + videó

Kiderült, hogy Zelenszkij finanszírozza Magyar Péterék kampányát. Nem kérdés: az ukránok már a tiszás spájzban vannak. Ne hagyjuk, hogy ukránpárti kormány alakuljon. Ennyi – írja közösségi oldalán Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője. A politikus a TV2 videóját is megosztotta bejegyzésében.

Deutsch Tamás, fideszes-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője (balra) a kormánypártok országjárásának tiszacsegei fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 16-án (Fotó: MTI/Derencsényi István)