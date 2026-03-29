Deutsch Tamás: Zelenszkij finanszírozza Magyar Péterék kampányát + videó

Kiderült, hogy Zelenszkij finanszírozza Magyar Péterék kampányát. Nem kérdés: az ukránok már a tiszás spájzban vannak. Ne hagyjuk, hogy ukránpárti kormány alakuljon. Ennyi – írja közösségi oldalán Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője. A politikus a TV2 videóját is megosztotta bejegyzésében.
Deutsch Tamás arról írt közösségi oldalán, hogy a TV2-nek nyilatkozó ukrán titkosügynök szerint Volodimir Zelenszkij körei rendszeresen pénzügyi támogatást nyújtanak Magyar Péter pártjának. „Az ukránok már a tiszás spájzban vannak. Ne hagyjuk, hogy ukránpárti kormány alakuljon” – fogalmazott a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője.
– Magyar Péternek és pártjának is rendszeresen adnak pénzt Zelenszkijék – hangzik el a TV2 riportjában, amelyben egy ukrán titkosügynök exkluzív interjút adott a stábnak.
A férfi mindent tud az ukránok Magyarországgal kapcsolatos terveiről. Az arcát nem mutathatjuk, mert attól fél, hogyha kiderül a személyazonossága, akkor az ukránok megölik – hangsúlyozza a riport.
Tavaly november óta kapja a pénzt. Általában eurót, százas címletekben, vákuumcsomagolásban. Azt tudom, hogy ez a pénz valahonnan Olaszországból jön Ausztrián keresztül. Egy fekete Nike táskában, hetente ötmillió
– mondja a férfi.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
