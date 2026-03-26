Ukrajnakényszersorozásemberrabló

Az emberrablók már a fegyverüket sem félnek bevetni

Az ukrán fronton továbbra is kritikus az emberhiány, ezért a toborzók egyre agresszívabb módszerekhez folyamodnak. A közösségi médiában terjedő videók tanúsága szerint egyes esetekben már az sem kizárt, hogy éles lőfegyverrel is fellépnek civilekkel szemben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 15:47
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Az ukrán toborzók az elmúlt időszakban egyre nagyobb ellenállással néznek szembe a civilek részéről, ezért egyes esetekben keményebb, vitatott módszereket alkalmaznak. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint több alkalommal dulakodás is kialakult, és egyes esetekben lövések is eldördültek.

Az emberrablók egyre agresszívabbak, a civilek pedig egyre feszültebbek
Az emberrablók egyre agresszívabbak, a civilek pedig egyre feszültebbek 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Egy friss videón egészen szürreális jelenet látható. A felvételek egy lakóparkhoz közeli fás területen készültek és látható rajta, amint egy egyenruhás nagy erővel arcon vág egy férfit. 

A környéken sétáló szinte összes civil az elkövető nyomába ered, aki azonban társaival együtt sikeresen elmenekül. A videó készítője kommentárjában jelezte, hogy a tettlegességre azután került sor, miután a sértett megpróbálta számon kérni az emberrablót, aki a felvétel elindulása előtt rálőtt egy civilre. 

Egy másik felvétel alapján egyértelműen kiderül, hogy az egyenruhások lövéseket adnak le. 

Ezen a videón éppen az látható, amint egy férfit a forgalomból félreállítva igazoltatnak az emberrablók. Amikor azonban az egyenruhás előre megy a már jól ismert kisbuszhoz, a sofőr elhajt. 

Ezt a toborzók nem hagyják annyiban és szinte azonnal a fegyverük után nyúlnak, egyikük pedig le is ad két lövést a menekülő civil járművére. Mindezt egy zsúfolt utca közepén, nem törődve a biztonsággal. 

Azt pedig, hogy az egyenruhásokat mennyire nem érdekli a lakosság biztonsága, egy másik felvétel is bizonyítja. A képsorokon két civil igyekszik kérdőre vonni az emberrablókat, akik közül kettő elszalad. Eközben azonban a kisbusz vezetője, amelynek útját próbálták állni a civilek, nemes egyszerűséggel elhajt, majdnem elsodorva a két férfit. 

Jól látható tehát, hogy az ukrán toborzók továbbra is szabadon lépnek fel, miközben az ukrán vezetés – amely a magyar választási kampányban a Tisza Pártot támogatja – nem tesz érdemi lépéseket az erőszakos esetek megfékezésére.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Ukrán toborzók igazoltatnak egy férfit (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu