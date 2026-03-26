Az emberrablók már a fegyverüket sem félnek bevetni

Az ukrán toborzók az elmúlt időszakban egyre nagyobb ellenállással néznek szembe a civilek részéről, ezért egyes esetekben keményebb, vitatott módszereket alkalmaznak. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint több alkalommal dulakodás is kialakult, és egyes esetekben lövések is eldördültek.

Az emberrablók egyre agresszívabbak, a civilek pedig egyre feszültebbek

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Egy friss videón egészen szürreális jelenet látható. A felvételek egy lakóparkhoz közeli fás területen készültek és látható rajta, amint egy egyenruhás nagy erővel arcon vág egy férfit.

A környéken sétáló szinte összes civil az elkövető nyomába ered, aki azonban társaival együtt sikeresen elmenekül. A videó készítője kommentárjában jelezte, hogy a tettlegességre azután került sor, miután a sértett megpróbálta számon kérni az emberrablót, aki a felvétel elindulása előtt rálőtt egy civilre.