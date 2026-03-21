Eva Vlaardingerbroek: Nem csak egy papírmasé realitás európainak lenni

A CPAC Hungary 2026 rendezvényének keretében felszólalt Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor.

Magyarország Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt az egyetlen európai ország, amely valóban az útjában áll az Európai Unió erőfeszítéseinek, hogy tönkretegyék ezt a csodálatos kontinensünket. Éppen ezért szeretnék köszönetet mondani nektek, magyaroknak, magyar embereknek, és személyesen szeretnék köszönetet mondani a miniszterelnöknek, Orbán Viktornak mindezért – fogalmazott Eva Vlaardingerbroek, hozzátette:

Ha nem rajtatok állna, és ebben komolyan hiszek, Ukrajna már az Európai Unió tagja lenne, egy föderalista Európa tagjai lennénk, és Európában már átvennék a többséget a harmadik világból érkezők. Semmi sem elképzelhetetlen – ahogy azt láthattuk – az EU-s Ukrajna-bandának. A politikai zsarolás, az olajblokád, a készpénzszállítmányok határokon átívelő módon szállítása, és most, hogy Zelenszkij fizikailag is megfenyegette a miniszterelnökötöket.

Mint mondta, most felmerül a kérdés, hogy ilyenkor hogyan kell európainak lenni.

Ez nem csak egy papírmasé realitás, amelyet bárkinek kiosztogathatunk, aki, mondjuk, az ingyenes egészségügyet és a lakhatást kívánja elérni. Európa több ezer év eredménye, erőfeszítések és önfeláldozás eredménye egy egyedülálló módon sokszínű kontinens, amelyet a szuverén nemzetállamok alkotnak. A népeink hasonlók, de különbözők ugyanúgy, mint a testvérek. Cukkoljuk, gúnyoljuk egymást, esetenként vitatkozunk, de végső soron szeretjük egymást, hiszen a történelem, a kultúra, a kereszténységben, Krisztusban való hitünk és az epizód társunk összeköt bennünket

– fogalmazott.

– Európa az otthonunk, és jogunkban áll, hogy mi legyünk az etnikai többség a saját otthonunkban. Jogunkban áll, hogy miénk legyen továbbra is az elődeink földje és a gyermekeinkre szálljon át. Szerinte nem szabad beleesni abba a gondolkodásmódba, hogy Európa elveszett.

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ily módon gondolkozzunk egy másodpercig sem. A kontinens jövője azon szándékunkon és akaratunkon múlik, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk a megmentéséért. Vissza kell szereznünk a szuverenitásunkat, és nemcsak hogy le kell zárnunk a határokat, hanem vissza kell fordítanunk a tömeges migrációt

– fogalmazott. – Semmi, és megismétlem, semmi sem fontosabb ennél. Ez egy olyan hegy, amelyen szívesen feláldozom magam, és nektek is ezt kell tenni – zárta gondolatait.

