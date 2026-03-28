Irán keménykedik a Hormuzi-szoros kapcsán

Partmenti államként Iránnak jogában áll nem átengedni a Hormuzi-szoroson az Egyesült Államok, Izrael, illetve szövetségeseik hajóit az iráni külügyminiszter szerint.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 28. 6:26
Folytatódik az iráni háború (Fotó: AFP)
Folytatódik az iráni háború (Fotó: AFP)
Irán figyelmeztet. A teheráni külügyminisztérium közleményéből kiderült: Abbász Aragcsi az ENSZ-főtitkárral folytatott telefonbeszélgetésében tett ilyen kijelentést. Úgy fogalmazott: a Hormuzi-szorosban kialakult bizonytalanság az Egyesült Államok és Izrael „törvényszegésének és agressziójának” egyenes következménye, írta az MTI. 

Illusztráció Hormuzi-szoros  (Fotó: Giuseppe Cacace / AFP

Aragcsi és António Guterres az Irán elleni amerikai és izraeli támadások biztonsági és humanitárius következményeit vitatta meg. Az iráni külügyminiszter tájékoztatta a főtitkárt a konfliktus legújabb fejleményeiről és az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett „bűntettekről”. Hangsúlyozta egyúttal, hogy Irán szilárdan eltökélt amellett, hogy folytassa nemzetbiztonságának, szuverenitásának és területi integritásának „legitim” védelmét – közölte a tárca.

Irán folytatja a háborút

Abbász Aragcsi elítélte a civil célpontok, köztük iskolák, kórházak, kulturális és történelmi épületek, közintézmények és lakóházak elleni „brutális” amerikai és izraeli csapásokat. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy az ENSZ felelőssége eljárást indítani az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi jog „kirívó megsértései” miatt.

Az iráni külügyminiszter bírálta azokat a hangokat, amelyek visszafogottságra és a háborúzás lezárására szólítják fel Iránt.

Nem szabad megfeledkezni arról az egyértelmű tényről, hogy az Egyesült Államok – Izraellel közösen – indított katonai agressziót Irán ellen, és sodorta háborúba a térséget és a világot azzal, hogy ismételten hátat fordított a diplomáciának, veszélybe sodorva ezzel valamennyi régióbeli ország biztonságát és érdekeit

– mondta Aragcsi.

A teheráni tájékoztatás szerint António Guterres a maga részéről azt hangsúlyozta, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartania az országok nemzeti szuverenitását és területi integritását, egyúttal mélységes aggodalmának adott hangot a térségben zajló konfliktus miatt.

Az iráni külügyminiszter korábban felszólította a Perzsa-öböl térségében működő szállodákat, hogy ne fogadjanak amerikai katonákat, mert ezzel veszélybe sodorhatják a vendégeiket. Abbász Aragcsi kritizálta az Egyesült Államok térségben állomásozó erőit, mert szerinte elbújnak a hotelekben, és élő pajzsként használják az ott élőket.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
