Irán figyelmeztet. A teheráni külügyminisztérium közleményéből kiderült: Abbász Aragcsi az ENSZ-főtitkárral folytatott telefonbeszélgetésében tett ilyen kijelentést. Úgy fogalmazott: a Hormuzi-szorosban kialakult bizonytalanság az Egyesült Államok és Izrael „törvényszegésének és agressziójának” egyenes következménye, írta az MTI.
Irán keménykedik a Hormuzi-szoros kapcsán
Partmenti államként Iránnak jogában áll nem átengedni a Hormuzi-szoroson az Egyesült Államok, Izrael, illetve szövetségeseik hajóit az iráni külügyminiszter szerint.
Aragcsi és António Guterres az Irán elleni amerikai és izraeli támadások biztonsági és humanitárius következményeit vitatta meg. Az iráni külügyminiszter tájékoztatta a főtitkárt a konfliktus legújabb fejleményeiről és az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett „bűntettekről”. Hangsúlyozta egyúttal, hogy Irán szilárdan eltökélt amellett, hogy folytassa nemzetbiztonságának, szuverenitásának és területi integritásának „legitim” védelmét – közölte a tárca.
Irán folytatja a háborút
Abbász Aragcsi elítélte a civil célpontok, köztük iskolák, kórházak, kulturális és történelmi épületek, közintézmények és lakóházak elleni „brutális” amerikai és izraeli csapásokat.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az ENSZ felelőssége eljárást indítani az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi jog „kirívó megsértései” miatt.
Az iráni külügyminiszter bírálta azokat a hangokat, amelyek visszafogottságra és a háborúzás lezárására szólítják fel Iránt.
Nem szabad megfeledkezni arról az egyértelmű tényről, hogy az Egyesült Államok – Izraellel közösen – indított katonai agressziót Irán ellen, és sodorta háborúba a térséget és a világot azzal, hogy ismételten hátat fordított a diplomáciának, veszélybe sodorva ezzel valamennyi régióbeli ország biztonságát és érdekeit
– mondta Aragcsi.
A teheráni tájékoztatás szerint António Guterres a maga részéről azt hangsúlyozta, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartania az országok nemzeti szuverenitását és területi integritását, egyúttal mélységes aggodalmának adott hangot a térségben zajló konfliktus miatt.
Az iráni külügyminiszter korábban felszólította a Perzsa-öböl térségében működő szállodákat, hogy ne fogadjanak amerikai katonákat, mert ezzel veszélybe sodorhatják a vendégeiket. Abbász Aragcsi kritizálta az Egyesült Államok térségben állomásozó erőit, mert szerinte elbújnak a hotelekben, és élő pajzsként használják az ott élőket.
