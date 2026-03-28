Irán keménykedik a Hormuzi-szoros kapcsán

Aragcsi és António Guterres az Irán elleni amerikai és izraeli támadások biztonsági és humanitárius következményeit vitatta meg. Az iráni külügyminiszter tájékoztatta a főtitkárt a konfliktus legújabb fejleményeiről és az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett „bűntettekről”. Hangsúlyozta egyúttal, hogy Irán szilárdan eltökélt amellett, hogy folytassa nemzetbiztonságának, szuverenitásának és területi integritásának „legitim” védelmét – közölte a tárca.

Irán folytatja a háborút

Abbász Aragcsi elítélte a civil célpontok, köztük iskolák, kórházak, kulturális és történelmi épületek, közintézmények és lakóházak elleni „brutális” amerikai és izraeli csapásokat.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az ENSZ felelőssége eljárást indítani az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi jog „kirívó megsértései” miatt.

Az iráni külügyminiszter bírálta azokat a hangokat, amelyek visszafogottságra és a háborúzás lezárására szólítják fel Iránt.

Nem szabad megfeledkezni arról az egyértelmű tényről, hogy az Egyesült Államok – Izraellel közösen – indított katonai agressziót Irán ellen, és sodorta háborúba a térséget és a világot azzal, hogy ismételten hátat fordított a diplomáciának, veszélybe sodorva ezzel valamennyi régióbeli ország biztonságát és érdekeit

– mondta Aragcsi.

A teheráni tájékoztatás szerint António Guterres a maga részéről azt hangsúlyozta, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartania az országok nemzeti szuverenitását és területi integritását, egyúttal mélységes aggodalmának adott hangot a térségben zajló konfliktus miatt.

From outset of this war, U.S. soldiers fled military bases in GCC to hide in hotels and offices. They use GCC citizens as human shield.



— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 26, 2026

Az iráni külügyminiszter korábban felszólította a Perzsa-öböl térségében működő szállodákat, hogy ne fogadjanak amerikai katonákat, mert ezzel veszélybe sodorhatják a vendégeiket. Abbász Aragcsi kritizálta az Egyesült Államok térségben állomásozó erőit, mert szerinte elbújnak a hotelekben, és élő pajzsként használják az ott élőket.