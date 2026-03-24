Rendkívüli

Karol NawrockiLengyelországMagyarország

Olyant mondott a lengyel elnök, amire kórusban dühönghet Magyar Péter és Donald Tusk

Karol Nawrocki lengyel elnök budapesti látogatását követően hangsúlyozta, hogy Magyarország a lengyelek örök barátja marad. A lengyel államfő kiemelte a két nemzet történelmi összetartozását, és köszönetet mondott a magyar vezetőknek a gyümölcsöző egyeztetésekért.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 8:54
Karol Nawrocki lengyel elnök
Karol Nawrocki lengyel elnök
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oroszország mindig fenyegetést jelent, Magyarország viszont a lengyelek örök barátja marad – hangsúlyozta Karol Nawrocki lengyel elnök az X-en, a lengyel–magyar barátság napja alkalmából tett hétfő esti budapesti látogatása után.

Karol Nawrocki és Orbán Viktor
Karol Nawrocki és Orbán Viktor

A lengyel elnök a lengyelországi Przemyslben hétfőn tartott lengyel–magyar államfői találkozó után látogatott Budapestre.

 Bejegyzésében köszönetet mondott Sulyok Tamásnak és Orbán Viktornak a „gyümölcsöző megbeszélésekért”.

Több évszázados közös történelem és közös nemzeti hősök kötnek össze bennünket

 – írta Karol Nawrocki. 
Felidézte: Magyarország „kezet nyújtott” a lengyeleknek, amikor 1920-ban „az orosz bolsevizmus ellen védekeztek”, a lengyelek pedig 1956-ban tanúsítottak szolidaritást, amikor „a Kreml imperializmusa eltiporta a magyarok szabadságát”.

Mi, lengyelek, szeretjük a magyarokat, és gyűlöljük a háborús bűnös Putyint

 – fogalmazott a lengyel elnök. Hozzátette: Oroszország „mindig fenyegetést jelent” a lengyelek számára, Magyarország pedig „örök barátjuk marad”.

Éljen Lengyelország! Isten áldd meg a magyart!

 – zárta bejegyzését a lengyel elnök.

Borítókép: Karol Nawrocki lengyel elnök  (Fotó: MTI Fotószerkesztőség)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.