Olyant mondott a lengyel elnök, amire kórusban dühönghet Magyar Péter és Donald Tusk

Oroszország mindig fenyegetést jelent, Magyarország viszont a lengyelek örök barátja marad – hangsúlyozta Karol Nawrocki lengyel elnök az X-en, a lengyel–magyar barátság napja alkalmából tett hétfő esti budapesti látogatása után.
A lengyel elnök a lengyelországi Przemyslben hétfőn tartott lengyel–magyar államfői találkozó után látogatott Budapestre.
Bejegyzésében köszönetet mondott Sulyok Tamásnak és Orbán Viktornak a „gyümölcsöző megbeszélésekért”.
Több évszázados közös történelem és közös nemzeti hősök kötnek össze bennünket
– írta Karol Nawrocki.
Felidézte: Magyarország „kezet nyújtott” a lengyeleknek, amikor 1920-ban „az orosz bolsevizmus ellen védekeztek”, a lengyelek pedig 1956-ban tanúsítottak szolidaritást, amikor „a Kreml imperializmusa eltiporta a magyarok szabadságát”.
Mi, lengyelek, szeretjük a magyarokat, és gyűlöljük a háborús bűnös Putyint
– fogalmazott a lengyel elnök. Hozzátette: Oroszország „mindig fenyegetést jelent” a lengyelek számára, Magyarország pedig „örök barátjuk marad”.
Éljen Lengyelország! Isten áldd meg a magyart!
– zárta bejegyzését a lengyel elnök.
Borítókép: Karol Nawrocki lengyel elnök
