Olyant mondott a lengyel elnök, amire kórusban dühönghet Magyar Péter és Donald Tusk

Oroszország mindig fenyegetést jelent, Magyarország viszont a lengyelek örök barátja marad – hangsúlyozta Karol Nawrocki lengyel elnök az X-en, a lengyel–magyar barátság napja alkalmából tett hétfő esti budapesti látogatása után.

A lengyel elnök a lengyelországi Przemyslben hétfőn tartott lengyel–magyar államfői találkozó után látogatott Budapestre.

Bejegyzésében köszönetet mondott Sulyok Tamásnak és Orbán Viktornak a „gyümölcsöző megbeszélésekért”.

Több évszázados közös történelem és közös nemzeti hősök kötnek össze bennünket

– írta Karol Nawrocki.

Felidézte: Magyarország „kezet nyújtott” a lengyeleknek, amikor 1920-ban „az orosz bolsevizmus ellen védekeztek”, a lengyelek pedig 1956-ban tanúsítottak szolidaritást, amikor „a Kreml imperializmusa eltiporta a magyarok szabadságát”.

Mi, lengyelek, szeretjük a magyarokat, és gyűlöljük a háborús bűnös Putyint

– fogalmazott a lengyel elnök. Hozzátette: Oroszország „mindig fenyegetést jelent” a lengyelek számára, Magyarország pedig „örök barátjuk marad”.

Dziękuję Prezydentowi @DrTamasSulyok i Premierowi @PM_ViktorOrban za owocne rozmowy!



Łączą nas stulecia wspólnej historii i wspólni bohaterowie narodowi. Węgry wyciągnęły do nas dłoń gdy broniliśmy się przed rosyjskim bolszewizmem w 1920 roku, my okazaliśmy im solidarność w…

Éljen Lengyelország! Isten áldd meg a magyart!

– zárta bejegyzését a lengyel elnök.

