Nobel-díjSvédországépítészet

Új Nobel-központot építenek Stockholmban

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 23:05
Fotó: FREDRIK SANDBERG Forrás: TT NYHETSBYRÅN
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hatemeletes épület egy múzeumnak és a neves díjjal kapcsolatos eseményeknek ad majd otthont, miután a város önkormányzata csütörtök éjjel jóváhagyta az építkezést. Az új Nobel-központ Stockholm Slussen nevű negyedében a vízparton épül majd. 

Az új Nobel-központ tervei a nagyközönség tetszését is elnyerték
Fotó: FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY

A terv politikai vezetők, építészek és a nagyközönség elégedetlenségét is kiváltotta, elsősorban amiatt, hogy a Malaren tavat a Balti-tengertől elválasztó Slussen (zsilip) nevű városrészben tervezik felépíteni, másrészt pedig a külseje miatt, amely négy összeépített téglatömbjével mintha a Minecraft videojátékot parodizálná.

A terv támogatói viszont azt hangsúlyozzák, hogy az óvároshoz, a Fotografiska kortárs fotómúzeumhoz és a stockholmi városi múzeumhoz közeli helyszín valóságos „kulturális csomópont” lehet.

Az épületben foglal majd helyet a jelenleg az óvárosban álló Nobel-múzeum gyűjteménye, számos kulturális esemény helyszíne lesz, és auditóriumot is építenek a Nobel-díjjal kapcsolatos (tudományos, irodalmi, Nobel-békedíj) előadások számára. Éttermek és üzlet is lesz benne, valamint teraszok a földszinten és a tetőn, kilátással a vízre.

Minden év októberében Stockholmban döntenek az orvosi, fizikai, kémiai, irodalmi és közgazdasági Nobel-díjakról, amelyeket ünnepség keretében decembernek adnak át szintén a svéd fővárosban a kitüntetetteknek. A Nobel-békedíjat Oslóban adják át.

A David Chipperfield brit építész tervezte szerkezetet fából és újrahasznosított vörös téglából építik fel, a stockholmi városháza mintájára, amelyben minden év decemberében a Nobel-díjátadót tartják.

A 13 ezer négyzetméter alapterületű központ építése várhatóan 2027-ben kezdődik, és 2031-ben fejeződik be.

Borítókép: Egy svéd zászló a főváros egyik épületén (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszabo bence

Hibátlan!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
