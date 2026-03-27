A hatemeletes épület egy múzeumnak és a neves díjjal kapcsolatos eseményeknek ad majd otthont, miután a város önkormányzata csütörtök éjjel jóváhagyta az építkezést. Az új Nobel-központ Stockholm Slussen nevű negyedében a vízparton épül majd.
Új Nobel-központot építenek Stockholmban
A terv politikai vezetők, építészek és a nagyközönség elégedetlenségét is kiváltotta, elsősorban amiatt, hogy a Malaren tavat a Balti-tengertől elválasztó Slussen (zsilip) nevű városrészben tervezik felépíteni, másrészt pedig a külseje miatt, amely négy összeépített téglatömbjével mintha a Minecraft videojátékot parodizálná.
A terv támogatói viszont azt hangsúlyozzák, hogy az óvároshoz, a Fotografiska kortárs fotómúzeumhoz és a stockholmi városi múzeumhoz közeli helyszín valóságos „kulturális csomópont” lehet.
Az épületben foglal majd helyet a jelenleg az óvárosban álló Nobel-múzeum gyűjteménye, számos kulturális esemény helyszíne lesz, és auditóriumot is építenek a Nobel-díjjal kapcsolatos (tudományos, irodalmi, Nobel-békedíj) előadások számára. Éttermek és üzlet is lesz benne, valamint teraszok a földszinten és a tetőn, kilátással a vízre.
Minden év októberében Stockholmban döntenek az orvosi, fizikai, kémiai, irodalmi és közgazdasági Nobel-díjakról, amelyeket ünnepség keretében decembernek adnak át szintén a svéd fővárosban a kitüntetetteknek. A Nobel-békedíjat Oslóban adják át.
A David Chipperfield brit építész tervezte szerkezetet fából és újrahasznosított vörös téglából építik fel, a stockholmi városháza mintájára, amelyben minden év decemberében a Nobel-díjátadót tartják.
A 13 ezer négyzetméter alapterületű központ építése várhatóan 2027-ben kezdődik, és 2031-ben fejeződik be.
Borítókép: Egy svéd zászló a főváros egyik épületén (Fotó: AFP)
