Lendületben a magyar kultúra: csúcsérték körül a múzeumok népszerűsége

A kulturális intézmények népszerűsége is töretlen. A színházlátogatások száma a koronavírus-járvány óta növekvő pályán maradt, a múzeumok népszerűsége az elmúlt évtizedek csúcsértéke körül alakult a KSH 2024-re vonatkozó lezárt adatai alapján, míg a könyvkiadás a 2023-as megtorpanás után újra bővült, és szintén az utóbbi évek csúcsai körül alakult – írja az Oeconomus a hazai kultúra legfrissebb adatait összefoglaló elemzésében.

2026. 01. 22.
Fotó: Kallus György/Világgazdaság
A kultúra a magyar kormányzati költségvetésben is fontos szerepet játszik, az Eurostat adatai alapján 2013 óta az európai uniós élvonalban van, 2018 óta pedig GDP-arányosan a legmagasabbak a ráfordítások az európai rangsorban – mutat rá elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Krasznahorkai László Nobel-díja a nemzetközi érdeklődés középpontjába emelte Magyarország kultúráját (Fotó: TT News Agency/Anders Wiklund)

A Szépművészeti Múzeum a világ száz leglátogatottabb múzeuma között

A kulturális intézmények népszerűsége változatlan Magyarországon, a múzeumok és a színházlátogatások száma a koronavírus-járvány óta növekvő pályán maradt – írják. A múzeumi látogatások ezer lakosra vetített aránya az elmúlt évtizedek csúcsértéke körül alakult a KSH 2024-re vonatkozó lezárt adatai alapján, míg a könyvkiadás a 2023-as megtorpanás után újra bővült, és szinten az utóbbi évek rekordja körül alakult. 

Hozzáteszik: 

2023-ban a Szépművészeti Múzeum a látogatók száma alapján bekerült a világ száz leglátogatottabb múzeuma közé, 

az olyan nagy ívű tárlatoknak köszönhetően, mint a Cezanne-tól Malevicsig. Árkádiától az absztrakcióig, a Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa, a Csontváry 170 vagy a Renoir – A festő és modelljei. Az utóbbi évek kiállításai rendre bekerültek az intézmény tíz leglátogatottabb tárlatának rangsorába, a Munkácsy-kiállítás is bekerült a top tízbe, 200 ezernél is több regisztrált belépővel.

Krasznahorkai Nobel-díja – Magyarország kultúrája a nemzetközi érdeklődés középpontjában

2025-ben Magyarország kultúrájára irányította a figyelmet, hogy Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjban részesült. Így a könyvei iránti kereslet is jelentősen emelkedett külföldön és idehaza is. Ezzel együtt a magyar kultúra más aspektusai is keresettek. A hazánkba látogató, egyre növekvő számú külföldi turista is szívesen keresi fel a magyarországi múzeumokat – mutat rá az Oeconomus.

Fejlesztések, bővülő kulturális beruházásokra szánt összegek

Mint írják, 2024-ben a KultStat, Kulturális Statisztikai Adatgyűjtési Rendszer adatai alapján a fővárosban az év során 260 ezernél is több külföldi volt kíváncsi a Magyar Nemzeti Múzeumra, de hasonlóan keresett volt a Budavári Mátyás-templom Egyházművészeti Gyűjteménye is, amelyet a Terror Háza követett. E tekintetben fontos, hogy az intézményeket folyamatosan fejlesztik. A Nemzeti Múzeumban 2026-ban nagyszabású fejlesztések is erősítheti az intézmény vonzerejét, megújul a koronázási palást terme, és egy nagyszabású kiállításra is sor kerül, az elmúlt negyven év legjelentősebb Attila-kiállítása nyílik meg. A vidéki helyszínek közül kimagasló volt a Debreceni Déri Múzeum külföldi látogatóinak száma. Kiemelt figyelem övezte a keszthelyi Festetics-kastélyt, amely országosan a leglátogatottabb intézmény lett 2024-ben.

