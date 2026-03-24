Rendkívüli ülést tart a Nemzetbiztonsági Bizottság a tiszás ügynökbotrány miatt

Zelenszkij nem áll le, még inkább sárba tiporják a kárpátaljai magyarok nyelvi jogait

Ukrajna tovább szigorítaná a kárpátaljai magyarokat is érintő nyelvtörvény alkalmazását: az illetékes kormánybiztos a közösségi médiában – így a Facebookon, YouTube-on, Instagramon és TikTokon – is kötelezővé tenné az ukrán nyelv használatát azok számára, akik ezeken a felületeken szolgáltatásaikat népszerűsítik vagy bevételre tesznek szert, miközben a szabályok megsértéséért kiszabható bírságokat két-háromszorosára emelnék.

2026. 03. 24. 10:28
Ukrán bankjegy (Fotó: AFP)
Ukrajnában a hatóságok kezdeményezik a nyelvtörvény megsértéséért kiszabható bírságok emelését, különösen a jogi személyek esetében. A javaslat szerint a jelenlegi összegeket két-háromszorosára növelnék, mivel a mostani bírságok nem jelentenek kellő visszatartó erőt. Erről Olena Ivanovszkaja, az államnyelv védelméért felelős ukrán biztos beszélt – számolt be az Origo.

Ukrajnában a hatóságok kezdeményezik a kárpátaljai magyarokat is sújtó nyelvtörvény megsértéséért kiszabható bírságok emelését (Fotó: AFP)
Ivanovszkaja elmondta: 2025-ben 26 százalékkal több állami ellenőrzést hajtottak végre, mint 2024-ben. Ezt azzal indokolta, hogy „polgártársaink kevésbé tolerálják nyelvi jogaik megsértését”.

2026 első két hónapjában már száz ellenőrzést hajtottak végre. A jelenlegi bírságok összege 1700 és 11 900 hrivnya között van.

Ivanovszkaja szerint a szabályozás célja „nem a büntetés, hanem az oktató és ösztönző funkció”, ugyanakkor a jelenlegi összegek egyes esetekben nem elegendők.

Mint mondta, vannak, akik figyelmeztetés után, 30 napon belül orvosolják a jogsértést, míg mások szándékosan és rendszeresen megszegik a szabályokat. Ezért kezdeményezik a jogi személyek felelősségére vonatkozó szabályok módosítását és a bírságok két-háromszoros emelését. „Ha a jelenlegi bírságok visszatartó hatása nem működik, akkor növelni kell azokat” – fogalmazott.

Az Unian beszámolója szerint a biztos azt is jelezte, hogy 

a közösségi platformokon – így az Instagramon, Facebookon, Telegramon, TikTokon és YouTube-on – azoknak a felhasználóknak, akik szolgáltatásaikat népszerűsítik, ukrán nyelven is elérhetővé kell tenniük tartalmaikat.

Indoklása szerint, ha egy felületet munkavégzésre vagy szolgáltatások reklámozására használnak, akkor az a nyelvtörvény hatálya alá tartozik.

Borítókép: Ukrán bankjegy (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
