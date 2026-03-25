Donald Trump: Teljes mértékben támogatom Orbán Viktort újraválasztását miniszterelnöknek

Német nyugdíjas vette célba az Északi Áramlat merénylőjét

Szokatlan per indult az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása ügyében őrizetben lévő ukrán férfi ellen Németországban. Egy nyugdíjas azt állítja, hogy a gyanúsított tevékenysége miatt jelentősen megemelkedtek a gázszámlák, ezért kártérítést követel.

2026. 03. 25. 7:09
A német nyugdíjas kártérítést követel Északi Áramlat merénylőjétől
Forrás: AFP
Egy szokatlan per indult az ukrán Szerhij Kuznyecov ellen, aki jelenleg Németországban van őrizetben a Északi Áramlat gázvezetékek szabotázsával kapcsolatos ügyben. A keresetet egy nyugdíjas nyújtotta be. Erről Kuznyecov ügyvédje, Mikola Katerincsuk számolt részletesebben – írja cikkében a Hromadszke.

Illusztráció: a német nyugdíjas kártérítést követel az Északi Áramlat merénylőjétől Fotó: AFP

A felperes azt állítja, hogy Kuznyecov tettei miatt a gázszámlák havi 112 euróval emelkedtek.

Azt követeli, hogy Szerhij fizessen 3000 eurót – mondta Katerincsuk, aki nem zárja ki, hogy a per mögött Németországban működő oroszbarát politikai erők állhatnak.

Az ügyvéd szerint a német ügyészség emellett átminősítette a Kuznyecov elleni vádakat az Északi Áramlat vezetékek ügyében. Korábban a vádak a következők voltak:

  • az alkotmányos rend elleni szabotázs;
  • robbantás;
  • infrastruktúra megsemmisítése beleértve hidakat, gátakat, vasutakat stb.

A vádpontok között most már csak a robbantás és az infrastruktúra megsemmisítése maradt, valamint kiegészült egy új vádponttal a német büntető törvénykönyv 316b paragrafusa alapján – a közüzemi szolgáltatások megzavarására vonatkozóan. A vádak még változhatnak.

Az ügyvéd azt is közölte, hogy egy bírósági tiltás ellenére a német hatóságok DNS-mintát vettek Szerhijtől. A védők szerint a mintavétel jogellenesen és Kuznyecov beleegyezése nélkül történt. A védelem kérte a nyomozóktól a kriminalisztikai vizsgálatok eredményeit is, de egyelőre nem kaptak választ.

2022 szeptemberében az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékeken több szivárgást észleltek. Németország és az EU ekkor szabotázst gyanított. A műveletet magas rangú ukrán katonai tisztek és üzletemberek tervezték. Berlin összesen hét gyanúsítottat azonosított, közülük hat ellen adtak ki elfogatóparancsot. Kuznyecovot – akit a sajtójelentések az SZBU egykori munkatársaként és nyugállományú századosként írnak le – Olaszországban tartóztatták le, majd átadták a német igazságügyi szerveknek.

