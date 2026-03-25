Német nyugdíjas vette célba az Északi Áramlat merénylőjét

A vádpontok között most már csak a robbantás és az infrastruktúra megsemmisítése maradt, valamint kiegészült egy új vádponttal a német büntető törvénykönyv 316b paragrafusa alapján – a közüzemi szolgáltatások megzavarására vonatkozóan. A vádak még változhatnak.

Az ügyvéd azt is közölte, hogy egy bírósági tiltás ellenére a német hatóságok DNS-mintát vettek Szerhijtől. A védők szerint a mintavétel jogellenesen és Kuznyecov beleegyezése nélkül történt. A védelem kérte a nyomozóktól a kriminalisztikai vizsgálatok eredményeit is, de egyelőre nem kaptak választ.

2022 szeptemberében az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékeken több szivárgást észleltek. Németország és az EU ekkor szabotázst gyanított. A műveletet magas rangú ukrán katonai tisztek és üzletemberek tervezték. Berlin összesen hét gyanúsítottat azonosított, közülük hat ellen adtak ki elfogatóparancsot. Kuznyecovot – akit a sajtójelentések az SZBU egykori munkatársaként és nyugállományú századosként írnak le – Olaszországban tartóztatták le, majd átadták a német igazságügyi szerveknek.