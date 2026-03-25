Egy szokatlan per indult az ukrán Szerhij Kuznyecov ellen, aki jelenleg Németországban van őrizetben a Északi Áramlat gázvezetékek szabotázsával kapcsolatos ügyben. A keresetet egy nyugdíjas nyújtotta be. Erről Kuznyecov ügyvédje, Mikola Katerincsuk számolt részletesebben – írja cikkében a Hromadszke.
Német nyugdíjas vette célba az Északi Áramlat merénylőjét
A felperes azt állítja, hogy Kuznyecov tettei miatt a gázszámlák havi 112 euróval emelkedtek.
Azt követeli, hogy Szerhij fizessen 3000 eurót – mondta Katerincsuk, aki nem zárja ki, hogy a per mögött Németországban működő oroszbarát politikai erők állhatnak.
Az ügyvéd szerint a német ügyészség emellett átminősítette a Kuznyecov elleni vádakat az Északi Áramlat vezetékek ügyében. Korábban a vádak a következők voltak:
- az alkotmányos rend elleni szabotázs;
- robbantás;
- infrastruktúra megsemmisítése beleértve hidakat, gátakat, vasutakat stb.
A vádpontok között most már csak a robbantás és az infrastruktúra megsemmisítése maradt, valamint kiegészült egy új vádponttal a német büntető törvénykönyv 316b paragrafusa alapján – a közüzemi szolgáltatások megzavarására vonatkozóan. A vádak még változhatnak.
Az ügyvéd azt is közölte, hogy egy bírósági tiltás ellenére a német hatóságok DNS-mintát vettek Szerhijtől. A védők szerint a mintavétel jogellenesen és Kuznyecov beleegyezése nélkül történt. A védelem kérte a nyomozóktól a kriminalisztikai vizsgálatok eredményeit is, de egyelőre nem kaptak választ.
2022 szeptemberében az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékeken több szivárgást észleltek. Németország és az EU ekkor szabotázst gyanított. A műveletet magas rangú ukrán katonai tisztek és üzletemberek tervezték. Berlin összesen hét gyanúsítottat azonosított, közülük hat ellen adtak ki elfogatóparancsot. Kuznyecovot – akit a sajtójelentések az SZBU egykori munkatársaként és nyugállományú századosként írnak le – Olaszországban tartóztatták le, majd átadták a német igazságügyi szerveknek.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!