Ukrajnában a konfliktus a katonai célpontokon túl a civilekre, a gyermekekre és a kulturális örökségre is kiterjedt. Az ország küzdelme ma nem csupán a területért folyik, hanem azért is, hogy megőrizze a saját történeteit, emlékeit és identitását, írta a Haon.
Ukrajna nemcsak a földjéért, hanem az emlékezetéért és az identitásáért is harcol
A háború kezdete óta Ukrajnában milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat, családok szakadtak szét kontinenseken, városok váltak romhalmazzá. A háború pusztítása azonban nemcsak a fizikai világra korlátozódik: az igazi veszély a kollektív emlékezet és a nemzeti identitás eltorzítása.
Az intézet szerint a háború során több mint tízezer ukrán gyermeket kényszerítettek a megszállt területekről Oroszországba, ahol az ukrán nyelv, kultúra és történelem ismerete korlátozott, és a gyermekeket oroszosították. Csak nagyon keveseket sikerült visszajuttatni diplomáciai erőfeszítések révén, és az esetek egy része nem hozzáférhető a nemzetközi megfigyelőknek.
A háború színterei
A fizikai erőszak mellett a háború információs háborúval is párosul. Dezinformációs kampányok torzítják az igazságot, a történeteket manipulálják, és az agressziót olykor védelmi cselekményként próbálják bemutatni.
Az ENSZ és más jogvédő szervezetek által dokumentált szexuális erőszak, kínzás és bántalmazás szintén a civilek terrorizálását, a közösségek megtörését szolgálja.
Az ilyen cselekmények dokumentálása elengedhetetlen a jogi elszámoltathatóság és a történelmi igazság megőrzése érdekében. A Slavic Voice 4 Ukraine kezdeményezés például személyes történetek rögzítésével biztosítja, hogy a háború emberi valósága ne vesszen el, és a jövő generációi is megismerhessék a tényeket. A dokumentáció és a történetek megőrzése az egyik legfontosabb eszköz a háborús igazság és az emberi jogok védelmében.
A kényszersorozás mindennapos gyakorlata
Az ukrán háború emberi tragédiái nemcsak a frontvonalon zajlanak, hanem a hátországban is. A fizikai pusztítás és a kulturális identitás elleni támadások mellett az orosz–ukrán konfliktus egyik legsötétebb vetülete a kényszersorozás, amely mára az ukrán mindennapok részévé vált.
Az elmúlt közel négy évben a TCK, azaz a területi toborzóközpont emberei bárhol lecsaphatnak: munkahelyen, tömegközlekedési eszközön, piacon vagy az utcán. Számos videó bizonyítja, hogy a férfiakat gyakran azonnal furgonokba kényszerítik, majd katonai gyűjtőhelyekre viszik, így családjuk sem tudja, hová tűntek.
Egy másik felvételen egy férfit látszólag minden ok nélkül olyan durván földhöz vágtak, hogy feltehetően a nyaka is eltört.
Mit csinál? Csak állt ott!
– üvölti egy női hang a toborzóknak a videón.
Egy másik, az X közösségi oldalon megosztott videó Odesszában készült, ahol egy biciklis futárt munka közben vittek el. A felvételen az látszik, ahogy a toborzók a futárt egy fehér furgonba tuszkolják, miközben egy női hang az ablakból üvölt a toborzóknak.
Ez a rendszeres kényszersorozás, amelyet az elmúlt években számos videó dokumentált, jól mutatja, hogy a háború nemcsak a fronton, hanem a civil élet területén is jelen van.
Eközben Magyar Péterrel Kijevvel egyeztet
Miközben a háború továbbra is súlyos emberi áldozatokat követel, a háborúpárti Európai Unió változatlanul Ukrajna támogatása mellett áll.
Eközben Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal egyeztetett ukrán szereplőkkel, és kapcsolatba lépett Zelenszkij környezetével is.
Magyar Péter részvétele a müncheni biztonsági konferencia idei rendezvényén, valamint korábbi kijevi látogatása is azt jelzi, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.
Borítókép: Egy asszony és egy gyermek egy ukrán légiriadó alatt (Fotó: AFP/Andrej Borodulin)
