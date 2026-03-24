Ukrajna nemcsak a földjéért, hanem az emlékezetéért és az identitásáért is harcol

Az intézet szerint a háború során több mint tízezer ukrán gyermeket kényszerítettek a megszállt területekről Oroszországba, ahol az ukrán nyelv, kultúra és történelem ismerete korlátozott, és a gyermekeket oroszosították. Csak nagyon keveseket sikerült visszajuttatni diplomáciai erőfeszítések révén, és az esetek egy része nem hozzáférhető a nemzetközi megfigyelőknek.

A háború színterei

A fizikai erőszak mellett a háború információs háborúval is párosul. Dezinformációs kampányok torzítják az igazságot, a történeteket manipulálják, és az agressziót olykor védelmi cselekményként próbálják bemutatni.

Az ENSZ és más jogvédő szervezetek által dokumentált szexuális erőszak, kínzás és bántalmazás szintén a civilek terrorizálását, a közösségek megtörését szolgálja.

Az ilyen cselekmények dokumentálása elengedhetetlen a jogi elszámoltathatóság és a történelmi igazság megőrzése érdekében. A Slavic Voice 4 Ukraine kezdeményezés például személyes történetek rögzítésével biztosítja, hogy a háború emberi valósága ne vesszen el, és a jövő generációi is megismerhessék a tényeket. A dokumentáció és a történetek megőrzése az egyik legfontosabb eszköz a háborús igazság és az emberi jogok védelmében.