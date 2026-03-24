Rendkívüli

háborúharcUkrajnacivilZelenszkijMagyar Péter

Ukrajna nemcsak a földjéért, hanem az emlékezetéért és az identitásáért is harcol

A háború kezdete óta Ukrajnában milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat, családok szakadtak szét kontinenseken, városok váltak romhalmazzá. A háború pusztítása azonban nemcsak a fizikai világra korlátozódik: az igazi veszély a kollektív emlékezet és a nemzeti identitás eltorzítása.

Magyar Nemzet
Forrás: HAON2026. 03. 24. 18:21
Egy asszony és egy gyermek egy ukrán légiriadó alatt Fotó: Andrey Borodulin Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában a konfliktus a katonai célpontokon túl a civilekre, a gyermekekre és a kulturális örökségre is kiterjedt. Az ország küzdelme ma nem csupán a területért folyik, hanem azért is, hogy megőrizze a saját történeteit, emlékeit és identitását, írta a Haon.

háború
Gyerekek ülnek Ukrajna térképén az orosz–ukrán háború negyedik évfordulójára emlékezve. Fotó: NurPhoto/AFP

Az intézet szerint a háború során több mint tízezer ukrán gyermeket kényszerítettek a megszállt területekről Oroszországba, ahol az ukrán nyelv, kultúra és történelem ismerete korlátozott, és a gyermekeket oroszosították. Csak nagyon keveseket sikerült visszajuttatni diplomáciai erőfeszítések révén, és az esetek egy része nem hozzáférhető a nemzetközi megfigyelőknek.

 

A háború színterei

A fizikai erőszak mellett a háború információs háborúval is párosul. Dezinformációs kampányok torzítják az igazságot, a történeteket manipulálják, és az agressziót olykor védelmi cselekményként próbálják bemutatni.

Az ENSZ és más jogvédő szervezetek által dokumentált szexuális erőszak, kínzás és bántalmazás szintén a civilek terrorizálását, a közösségek megtörését szolgálja.

Az ilyen cselekmények dokumentálása elengedhetetlen a jogi elszámoltathatóság és a történelmi igazság megőrzése érdekében. A Slavic Voice 4 Ukraine kezdeményezés például személyes történetek rögzítésével biztosítja, hogy a háború emberi valósága ne vesszen el, és a jövő generációi is megismerhessék a tényeket. A dokumentáció és a történetek megőrzése az egyik legfontosabb eszköz a háborús igazság és az emberi jogok védelmében.

 

A kényszersorozás mindennapos gyakorlata

Az ukrán háború emberi tragédiái nemcsak a frontvonalon zajlanak, hanem a hátországban is. A fizikai pusztítás és a kulturális identitás elleni támadások mellett az orosz–ukrán konfliktus egyik legsötétebb vetülete a kényszersorozás, amely mára az ukrán mindennapok részévé vált.

Az elmúlt közel négy évben a TCK, azaz a területi toborzóközpont emberei bárhol lecsaphatnak: munkahelyen, tömegközlekedési eszközön, piacon vagy az utcán. Számos videó bizonyítja, hogy a férfiakat gyakran azonnal furgonokba kényszerítik, majd katonai gyűjtőhelyekre viszik, így családjuk sem tudja, hová tűntek.

Egy másik felvételen egy férfit látszólag minden ok nélkül olyan durván földhöz vágtak, hogy feltehetően a nyaka is eltört.

Mit csinál? Csak állt ott!

– üvölti egy női hang a toborzóknak a videón.

Egy másik, az X közösségi oldalon megosztott videó Odesszában készült, ahol egy biciklis futárt munka közben vittek el. A felvételen az látszik, ahogy a toborzók a futárt egy fehér furgonba tuszkolják, miközben egy női hang az ablakból üvölt a toborzóknak.

Ez a rendszeres kényszersorozás, amelyet az elmúlt években számos videó dokumentált, jól mutatja, hogy a háború nemcsak a fronton, hanem a civil élet területén is jelen van.

 

Eközben Magyar Péterrel Kijevvel egyeztet

Miközben a háború továbbra is súlyos emberi áldozatokat követel, a háborúpárti Európai Unió változatlanul Ukrajna támogatása mellett áll.

Eközben Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal egyeztetett ukrán szereplőkkel, és kapcsolatba lépett Zelenszkij környezetével is.

Magyar Péter részvétele a müncheni biztonsági konferencia idei rendezvényén, valamint korábbi kijevi látogatása is azt jelzi, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

 

Borítókép: Egy asszony és egy gyermek egy ukrán légiriadó alatt (Fotó: AFP/Andrej Borodulin)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu