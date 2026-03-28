Óraátállítás: itt van Brüsszel terve

Idén sem marad el az óraátállítás, bár az Európai Unió évek óta tervezi a rendszer megszüntetését. 2019-ben az Európai Parlament már megszavazta, hogy 2021-től megszűnjön a rendszer, a döntés végrehajtása azonban azóta is elmaradt. A vita látszólag egyszerű kérdésről szól: a nyári vagy a téli időszámítás maradjon-e érvényben. A tagállamok között azonban továbbra sincs egyetértés, az ügy így 2026-ban is rendezetlen maradt.

Sebők Barbara
2026. 03. 28. 14:37
Jelenleg minden tagállam ugyanazon a napon és ugyanabban az időben tér át a nyári időszámításra Forrás: AFP
Jelenleg minden tagállam ugyanazon a napon és ugyanabban az időben tér át a nyári időszámításra. 2019-ben az Európai Parlament ugyan megszavazta az évszakokhoz kötött óraátállítás megszüntetését, a döntés végrehajtása azonban azóta sem történt meg. Az Independent beszámolója szerint az uniós intézmények nem mutattak hajlandóságot a lépés végrehajtására, és az Európai Bizottság sem készül új javaslattal, így a következő években sem várható változás. 

Az óraátállítást Európában először 1916-ban vezették be, később megszüntették, majd a hetvenes években az energiatakarékosság reményében ismét alkalmazni kezdték. Azóta több vizsgálat is arra jutott, hogy az energiamegtakarítás minimális. Ezzel szemben egyre több adat utal arra, hogy a rendszer kedvezőtlenül hat az egészségre. Az emberek életét ráadásul csak bonyolítja, hogy minden évben figyelni kell arra, hogy mikor lesz óraátállítás. A jelenlegi szabályozás szerint az uniós tagállamok március utolsó vasárnapján térnek át a nyári időszámításra, majd október utolsó vasárnapján vissza az alapidőre.

2018-ban az Európai Bizottság javasolta az óraátállítás megszüntetését. Ezt egy online felmérés is alátámasztotta, amelyben a válaszadók 84 százaléka támogatta a változtatást. A tagállamok között azonban nincs egyetértés, ezért a döntés elmaradt. A bizottság közleménye szerint még annak menetrendjéről sem született megállapodás, hogy miként lehetne kivezetni a rendszert, így egyelőre marad a jelenlegi.

A vita fő kérdései:

  • a nyári vagy a téli időszámítás maradjon-e érvényben,
  • szükség van-e egységes időzónára,
  • milyen gazdasági és társadalmi következményekkel járna az átállás eltörlése.

Az óraátállítás megszüntetésének időpontja továbbra sem ismert. Addig érdemes tudatosan készülni, hogy a változás minél kevésbé terhelje meg a szervezetet.

Az óraátállítás megterheli a szervezetet

Az óraátállítás nem csupán annyit jelent, hogy egy órával többet vagy kevesebbet alszunk. A változás a szervezet működését is megzavarja. Hatása több napig, akár egy-két hétig is érezhető lehet: romolhat az alvás minősége, csökkenhet a teljesítmény. Egy, a Nature folyóiratban ismertetett kutatás szerint az átállást követő napokban mérhetően nő a halálozások száma. A vizsgálat során több tízezer egészségügyi adatot elemeztek. 

Az eredmények szerint a biológiai ritmus felborulása 5–10 százalékkal is növelheti a szív- és érrendszeri problémák kockázatát. 

A szervezet működését a belső óra, az úgynevezett cirkadián ritmus szabályozza, amely a nappalok és éjszakák váltakozásához igazodik. Ha ez a rendszer felborul – például az óraátállítás, éjszakai munka vagy rendszertelen alvás miatt –, az többféle panaszt okozhat: erről egy korábbi cikkünkben részletesen írtunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
