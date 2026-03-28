Óraátállítás: itt van Brüsszel terve

Jelenleg minden tagállam ugyanazon a napon és ugyanabban az időben tér át a nyári időszámításra. 2019-ben az Európai Parlament ugyan megszavazta az évszakokhoz kötött óraátállítás megszüntetését, a döntés végrehajtása azonban azóta sem történt meg. Az Independent beszámolója szerint az uniós intézmények nem mutattak hajlandóságot a lépés végrehajtására, és az Európai Bizottság sem készül új javaslattal, így a következő években sem várható változás.

2019-ben az Európai Parlament már megszavazta, hogy 2021-től megszűnjön a tavaszi és őszi óraátállítás Fotó: AFP

Az óraátállítást Európában először 1916-ban vezették be, később megszüntették, majd a hetvenes években az energiatakarékosság reményében ismét alkalmazni kezdték. Azóta több vizsgálat is arra jutott, hogy az energiamegtakarítás minimális. Ezzel szemben egyre több adat utal arra, hogy a rendszer kedvezőtlenül hat az egészségre. Az emberek életét ráadásul csak bonyolítja, hogy minden évben figyelni kell arra, hogy mikor lesz óraátállítás. A jelenlegi szabályozás szerint az uniós tagállamok március utolsó vasárnapján térnek át a nyári időszámításra, majd október utolsó vasárnapján vissza az alapidőre.

Óraátállítás 2026: ott tart az ügy, ahol 2019-ben

2018-ban az Európai Bizottság javasolta az óraátállítás megszüntetését. Ezt egy online felmérés is alátámasztotta, amelyben a válaszadók 84 százaléka támogatta a változtatást. A tagállamok között azonban nincs egyetértés, ezért a döntés elmaradt. A bizottság közleménye szerint még annak menetrendjéről sem született megállapodás, hogy miként lehetne kivezetni a rendszert, így egyelőre marad a jelenlegi.

A vita fő kérdései:

a nyári vagy a téli időszámítás maradjon-e érvényben,

szükség van-e egységes időzónára,

milyen gazdasági és társadalmi következményekkel járna az átállás eltörlése.

Az óraátállítás megszüntetésének időpontja továbbra sem ismert. Addig érdemes tudatosan készülni, hogy a változás minél kevésbé terhelje meg a szervezetet.