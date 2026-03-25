Változik a BKK menetrendje az óraátállítás miatt

A hétvégén a nyári időszámításra állunk át, vasárnap hajnalban 2 óráról 3 órára kell előreállítani az órákat. Várhatóan hajnali 2 és 4 óra között a közterületi kijelzők nem üzemelnek majd. Március 28-ról 29-re, szombatról vasárnapra virradó éjjel a 2.00 és 2.59 óra közötti indulások mindegyik éjszakai járatnál elmaradnak. Március 29-én 3.01-től a BKK járatai a nyári időszámítás szerint közlekednek Budapesten – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az egyedi intézkedések célja, hogy a járatok az utasigények alapján közlekedjenek, ezért a hétvégi szabadidős forgalom miatt közlekedő sűrítő járatok 3.00 és 4.00 között a 2.00 és 3.00 közötti indulások szerint közlekednek (907A, 909A, 914A, 934, 956, 973A). Az év többi napján 2.00 és 3.00 között induló járatok a végállomásukról még

a téli időszámítás szerint 1.00 és 2.00 között elindulnak, majd útközben éri őket az óraátállítás.

A 916-os és a 968-as éjszakai járatok közlekedését az óraátállítás nem befolyásolja. A központ arra kérte ügyfeleit, hogy aki a felsorolt járatok valamelyikével utazik, ellenőrizze a menetrendi változásokat a BKK oldalán.

