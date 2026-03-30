Orbán Viktor az északmacedón miniszterelnökkel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Hrisztijan Mickoszkit, az Észak-macedóniai Köztársaság miniszterelnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Forrás: Facebook

Az északmacedón miniszterelnök látogatása során részt vesz a Hungary–North-Macedonia Business Cooperation Day elnevezésű üzleti fórumon, és előad a Mathias Corvinus Collegium eseményén.

Hrisztijan Mickoszki közösségi oldalán arról számolt be, hogy a gazdasági együttműködés elmélyítéséről, új beruházásokról és konkrét projektekről beszélgettek Orbán Viktorral.

A kihívásokkal teli időkben az erős barátságok és a tiszta vízió kulcsfontosságúak a stabilitás és a növekedés szempontjából. Macedónia méltósággal, reformokkal és igaz barátok támogatásával halad előre

– írta közösségi oldalán az északmacedón miniszterelnök.

Borítókép: Hrisztijan Mickoszki és Orbán Viktor (Fotó: MTI)