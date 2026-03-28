Orbán Viktor David Cornsteintől búcsúzott

„Magyarország egy baráttal szegényebb lett. Isten nyugosztaljon, David!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök az Egyesült Államok egykori budapesti nagykövetétől búcsúzott.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, 87 éves korában, csütörtökön meghalt David Bert Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok korábbi magyarországi nagykövete, sikeres üzletember és Donald Trump elnök közeli barátja. A gyászhírt családja és közeli munkatársai is megerősítették.

