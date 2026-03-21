Orbán Viktor Georgia miniszterelnökével tárgyalt

A miniszterelnök szombaton hivatalában fogadta Irakli Kobakhidze georgiai miniszterelnököt – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. Orbán Viktor és a georgiai kormányfő a CPAC Hungary előtt egyeztettek, ahol mind a ketten felszólalnak majd.

Irakli Kobakhidze a március 21-én megrendezésre kerülő CPAC Hungary rendezvény alkalmából látogatott Magyarországra, ahol előadóként szólal majd fel. Georgia miniszterelnöke nem először látogat el a jobboldal egyik legnagyobb eseményére.