HarkivOroszországUkrajna

Orosz rakétatámadás okozott zűrzavart Harkivban

Harkivot ismét orosz rakéta- és dróntámadás érte, egy kilencemeletes épületbe is becsapódott egy lövedék a Kijevszkij kerületben. A támadások következtében többen megsérültek, miközben a város különböző pontjain újabb dróncsapások okoztak károkat és riadalmat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 9:43
Illusztráció: Kilőtt rakéta Forrás: AFP
Harkivban egy orosz rakéta csapódott be egy kilencszintes lakóépületbe, majd ezt követően pilóta nélküli eszközökkel is támadták a várost – számolt be róla az Origo.

Orosz rakéták okoztak zűrzavart Harkivban Fotó: AFP

Március 27-ére virradóan az orosz erők rakéta- és dróncsapásokat hajtottak végre Harkiv ellen.

A támadás során hatan megsérültek, valamennyiüknél akut stresszreakciót diagnosztizáltak – tájékoztatott Ihor Terehov polgármester. Az akció a város Kijevszkij kerületét érintette. A polgármester kezdetben arról beszélt, hogy egy rakéta egy kilencemeletes házba csapódott, később pedig jelezte, hogy drónokkal is támadás érte a kerületet.

Mint mondta, a kilencszintes épületben hat sérültet regisztráltak, mindannyian akut stresszreakcióval küzdenek, és a hatóságok a helyszínen végzik munkájukat.

Március 26-án reggel szintén dróntámadás érte Harkivot, ezúttal a Szlobidszka kerületet. A kamikaze drónok egy magas épület és egy vendéglátóhely közelében robbantak fel. A becsapódások következtében egy 65 éves férfi megsérült a robbanásban, őt kórházba vitték, míg egy 58 éves nőnél akut stresszreakció lépett fel.

Ukrán drónok mértek csapást egy fontos orosz célpontra

Ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, dróntámadás érte Oroszország egyik legnagyobb vegyipari üzemét, ami a hadsereg számára készít taktikai felszerelésekhez használt szintetikus textilt és a robbanószergyártáshoz szükséges alapanyagokat. Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint közel kétszáz ukrán drónt lőttek le az éjjel.

Magyar Péter 2024 óta tartja a kapcsolatot ukrán vezetőkkel

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt. Kérdés, hogy miről egyeztetett kijevi partnereivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel látogatásának valódi okát nem hozta nyilvánosságra, csak az azt követő események alapján lehet következtetni a kijevi út céljára és eredményeire. Annyi ismert, hogy találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, az azonban nem derült ki, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még.

Bár igyekeztek elkerülni még a látszatát is annak, hogy Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkoztak volna a 2026-os Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián, egyikük sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen.

Magyar Péter a közösségi oldalán többször posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
