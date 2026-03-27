Orosz rakétatámadás okozott zűrzavart Harkivban

Március 27-ére virradóan az orosz erők rakéta- és dróncsapásokat hajtottak végre Harkiv ellen.

A támadás során hatan megsérültek, valamennyiüknél akut stresszreakciót diagnosztizáltak – tájékoztatott Ihor Terehov polgármester. Az akció a város Kijevszkij kerületét érintette. A polgármester kezdetben arról beszélt, hogy egy rakéta egy kilencemeletes házba csapódott, később pedig jelezte, hogy drónokkal is támadás érte a kerületet.

Mint mondta, a kilencszintes épületben hat sérültet regisztráltak, mindannyian akut stresszreakcióval küzdenek, és a hatóságok a helyszínen végzik munkájukat.

Március 26-án reggel szintén dróntámadás érte Harkivot, ezúttal a Szlobidszka kerületet. A kamikaze drónok egy magas épület és egy vendéglátóhely közelében robbantak fel. A becsapódások következtében egy 65 éves férfi megsérült a robbanásban, őt kórházba vitték, míg egy 58 éves nőnél akut stresszreakció lépett fel.

Ukrán drónok mértek csapást egy fontos orosz célpontra

Ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, dróntámadás érte Oroszország egyik legnagyobb vegyipari üzemét, ami a hadsereg számára készít taktikai felszerelésekhez használt szintetikus textilt és a robbanószergyártáshoz szükséges alapanyagokat. Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint közel kétszáz ukrán drónt lőttek le az éjjel.