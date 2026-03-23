Rezsiköltségek: riadót fújt a brit ellenzék vezetője

2019-ben az Egyesült Királyság törvényben rögzítette, hogy 2050-re nettó nulla kibocsátást ér el az üvegházhatású gázok terén. Badenoch már akkor is azok közé tartozott, akik kétségbe vonták a cél megvalósíthatóságát. Véleménye szerint ez inkább hangzatos szlogen volt, mint átgondolt terv. Ennek következményeként Nagy-Britannia ipara zsugorodik:

Skóciában naponta ezres nagyságrendben szűnnek meg munkahelyek az olaj- és gáziparban, miközben a brit cégek a nyugati világ legmagasabb áramszámláit fizetik.

A politikus bírálta Ed Miliband energiaügyi minisztert is, aki szerinte elhiszi, hogy a megújuló energiaforrások önmagukban elegendők lesznek és semmi szükség nem lesz fosszilis energiahordozókra. A Konzervatív Párt „Olcsó energiaterv” néven ismertetett javaslata konkrét intézkedéseket tartalmaz, többek között a villamosenergia-termelésre kivetett szén-dioxid-adó eltörlését. Ez a lépés önmagában harmadával csökkentené a nagykereskedelmi energiaárakat.