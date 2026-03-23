Rezsiköltségek: riadót fújt a brit ellenzék vezetője

Az energiaárak emelkedése egyre súlyosabban érinti a brit családokat, miközben a politikai szereplők között nincs egyetértés a megoldásról. A Konzervatív Párt úgy látja, hogy a brit kormány nem a problémák gyökerét kezeli, hanem csak ideiglenes intézkedésekkel próbálja enyhíteni a helyzetet. Megoldásként Kemi Badenoch, a toryk vezetője előállt egy tervezettel, ami akár ötödével csökkenthetné a rezsiköltségeket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 4:50
Nagy-Britanniában meredeken nőnek a háztartások villanyszámlái Forrás: AFP
Kemi Badenoch, a toryk vezetője bírálta a Starmer-kormány politikáját, mondván, inkább a segélyek osztogatására koncentrálnak, nem pedig az elszálló rezsiárak kiváltó okainak felszámolására. A brit Konzervatív Párt szerint az energiaválság kezelésének kulcsa az olaj- és gázkitermelés növelése, valamint a zöldadók megszüntetése lenne. Állításuk szerint ezekkel a lépésekkel akár ötödével is mérsékelhetők lennének a brit háztartások villanyszámlái – számolt be róla az Origo a The Telegraph cikke alapján.

Kemi Badenoch, a toryk vezetője előállt az Olcsó energiatervvel, ami a rezsiköltségek csökkentését célozza. Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyarok fizetik a legalacsonyabb rezsit az Európai Unióban, ugyanezt már nem mondhatják el magukról a britek. Badenoch kifogásolta, hogy a regnáló kormány ismét közpénzből fedezné a rászorulók támogatását, miközben az ország államadóssága történelmi csúcson áll, és az államadósság után fizetett kamatok a 2008-as pénzügyi válság óta nem tapasztalt szintre emelkedtek.  A konzervatívok vezetője szerint a jelenlegi helyzet gyökere az elmúlt kormányok hibás energiapolitikai döntéseiben keresendő. Habár ezek mögött jó szándék állt, a következmények mára súlyossá váltak. 

2019-ben az Egyesült Királyság törvényben rögzítette, hogy 2050-re nettó nulla kibocsátást ér el az üvegházhatású gázok terén. Badenoch már akkor is azok közé tartozott, akik kétségbe vonták a cél megvalósíthatóságát. Véleménye szerint ez inkább hangzatos szlogen volt, mint átgondolt terv. Ennek következményeként Nagy-Britannia ipara zsugorodik: 

Skóciában naponta ezres nagyságrendben szűnnek meg munkahelyek az olaj- és gáziparban, miközben a brit cégek a nyugati világ legmagasabb áramszámláit fizetik.

A politikus bírálta Ed Miliband energiaügyi minisztert is, aki szerinte elhiszi, hogy a megújuló energiaforrások önmagukban elegendők lesznek és semmi szükség nem lesz fosszilis energiahordozókra. A Konzervatív Párt „Olcsó energiaterv” néven ismertetett javaslata konkrét intézkedéseket tartalmaz, többek között a villamosenergia-termelésre kivetett szén-dioxid-adó eltörlését. Ez a lépés önmagában harmadával csökkentené a nagykereskedelmi energiaárakat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
