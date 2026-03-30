Történelmi ítélet: brutális gyermekbántalmazás után 1,1 milliárdot fizethet a mostohaapa + videó

Megdöbbentő kegyetlenség és példátlan büntetés: egy amerikai esküdtszék 1,1 milliárd dolláros kártérítést ítélt meg annak a kisfiúnak, akit saját mostohaapja vert majdnem halálra. A gyermek gépekre kötve él, állapota végleges.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 15:20
Forrás: AFP
Soha nem látott összegű kártérítésről döntött egy amerikai bíróság: a 34 éves Charles Brooks Jr.-nak 1,1 milliárd dollárt kell fizetnie, miután brutálisan bántalmazta kétéves mostohafiát. Az esküdtszék szerint a gyermek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek egész életére kihatnak – írja a New York Post.

A férfi – egy texasi olajvagyon örököse – 

jelenleg is negyvenéves börtönbüntetését tölti, miután 2021-ben kis híján halálra verte a rábízott kisfiút. 

Az összesen 1,1 milliárd dolláros kártérítés két részből áll: 291 millió dollár a tényleges károkat fedezi – ide tartoznak a gyermek orvosi költségei és a jövőbeni ellátásának terhei –, míg 810 millió dollárt büntető kártérítésként ítéltek meg a különösen brutális bántalmazás miatt.

A megítélt összeg döntő része a ma már hétéves kisfiút illeti, aki mintegy 800 millió dollárt kap, míg szülei fejenként ötmillió dollárra jogosultak. 

Az ítélet az Egyesült Államok történetének legnagyobb kártérítése gyermekbántalmazási ügyben.

A bírósági iratok szerint a kétéves gyermeket 2021. április 22-én Brooksra bízták, amíg az édesanyja, Madison Ball dolgozott. A férfi azt állította, hogy egy dallasi kórházba megy meglátogatni a nagyapját, és magával vitte a kisfiút, a kereset szerint azonban ilyen látogatás nem történt. A vád szerint a férfi ehelyett – feltehetően a lakásban – brutálisan bántalmazta a gyermeket, aki súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Az anya később videóhívásban látta viszont fiát, aki alig lélegzett. Hiába könyörgött, hogy hívjanak mentőt, Brooks ezt megtagadta, sőt meg is fenyegette, hogy megöli, ha segítséget kér. A nő végül figyelmen kívül hagyta a fenyegetéseket, és értesítette a hatóságokat.

A helyszínre érkező mentők súlyos állapotban találták a gyermeket, akinek testén harapásnyomokat is felfedeztek. Az orvosi jelentések szerint a kisfiú traumás agysérülést szenvedett, emellett krónikus légzési elégtelenség alakult ki nála, valamint súlyos vérzései voltak.

A gyermek 24 órás ellátásra szorul

A gyermek ágyhoz kötött, nem tud járni, és csak gépi lélegeztetéssel tartható életben. Állapota miatt élete végéig folyamatos, 24 órás ellátásra szorul.

Az ügy éveken át húzódott, mire megszületett a rekordösszegű ítélet. Az áldozatot képviselő ügyvéd szerint az esküdtszék egyértelmű üzenetet küldött: a gyermekek elleni erőszaknak súlyos következményei vannak.

Brooks korábban is többször került összeütközésbe a törvénnyel, többek között rablás, fegyveres bűncselekmények és drogbirtoklás miatt. A támadást követően megpróbált megszökni, ám később elfogták.

A férfi legkorábban 2042-ben kerülhet feltételesen szabadlábra, ám amennyiben kérelmét elutasítják, akár 2062-ig is rács mögött maradhat.

Az elítélt Charles Brooks ráadásul nem hétköznapi háttérrel rendelkezik: a férfi egy jelentős texasi olajvagyon örököse, aki egy családi vagyonkezelői alap kedvezményezettje. Felmenői az amerikai olajipar korai időszakához kötődnek: dédapja, Percy Turner a Humble Oil egyik korai befektetője volt, amely az Exxon egyik elődje volt. A család neve így hosszú ideje összefonódik az iparág történetével.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
