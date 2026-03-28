IránlégicsapásTrump

Számos országban megszólaltak a légvédelmi szirénák, pedig Trump engedményeket tett

Annak ellenére, hogy Donald Trump tíznapos haladékot adott, Teherán szombat hajnalban több szomszédos országra is légicsapást mért. Az iráni drón- és rakétaeső Bahreintől Kuvaitig számos stratégiai célpontot, köztük nemzetközi repülőteret és kikötőt is elért, súlyos károkat és civilek sérülését okozva. A térségben a legmagasabb szintű riasztás van érvényben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 13:15
Irán légitámadást indított a régió több országa ellen
Ahogy arról lapunk is beszámolt, tíz napot adott Iránnak Trump: elhalasztotta az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat. Ennek ellenére a közel-keleti légitámadások folytatódtak, iráni támadásokról számolt be szombatra virradóra Bahrein, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Omán. Az ománi kormány azt közölte, Szalála kikötőjét érte dróntámadás, amelyben egy munkás megsebesült, a bahreini belügyminisztérium szerint pedig a támadás nyomán tűz keletkezett, amelyet azóta ellenőrzés alá vontak. A tárca hozzátette, hogy az éjszaka folyamán többször légiriadót rendeltek el, a lakosságot pedig felszólította, vonuljon biztonságos helyre.

Trump tíznapos haladékot adott, de a jelek szerint ez Iránt nem érdekli
Fotó: AFP

Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia védelmi minisztériumai bejelentették, hogy a légvédelem még a levegőben megsemmisítette az Irán felől érkező rakétákat és drónokat.

Emírségekbeli sajtóértesülések szerint a drónok lehulló darabjai öt indiai munkást megsebesítettek Abu-Dzabiban. A KUNA kuvaiti állami hírügynökség jelentése szerint dróntámadás érte a kuvaitvárosi nemzetközi repülőteret, és bár áldozatokról nem tudni, a KUNA a polgári repülési hatóságokra hivatkozva azt közölte, súlyos károk keletkeztek a radarrendszerben.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekeurostat

Tovább tart a demográfiai tél

Faggyas Sándor avatarja

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

