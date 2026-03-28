Számos országban megszólaltak a légvédelmi szirénák, pedig Trump engedményeket tett

Ahogy arról lapunk is beszámolt, tíz napot adott Iránnak Trump: elhalasztotta az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat. Ennek ellenére a közel-keleti légitámadások folytatódtak, iráni támadásokról számolt be szombatra virradóra Bahrein, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Omán. Az ománi kormány azt közölte, Szalála kikötőjét érte dróntámadás, amelyben egy munkás megsebesült, a bahreini belügyminisztérium szerint pedig a támadás nyomán tűz keletkezett, amelyet azóta ellenőrzés alá vontak. A tárca hozzátette, hogy az éjszaka folyamán többször légiriadót rendeltek el, a lakosságot pedig felszólította, vonuljon biztonságos helyre.

Trump tíznapos haladékot adott, de a jelek szerint ez Iránt nem érdekli

Fotó: AFP

Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia védelmi minisztériumai bejelentették, hogy a légvédelem még a levegőben megsemmisítette az Irán felől érkező rakétákat és drónokat.

Emírségekbeli sajtóértesülések szerint a drónok lehulló darabjai öt indiai munkást megsebesítettek Abu-Dzabiban. A KUNA kuvaiti állami hírügynökség jelentése szerint dróntámadás érte a kuvaitvárosi nemzetközi repülőteret, és bár áldozatokról nem tudni, a KUNA a polgári repülési hatóságokra hivatkozva azt közölte, súlyos károk keletkeztek a radarrendszerben.

Borítókép: Irán légitámadást indított a régió több országa ellen (Fotó: AFP)