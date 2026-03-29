Debrecentől néhány órára összeomlóban az egészségügy

Magyarország szomszédjában, mindössze pár órányi autóútra Debrecentől romokban az egészségügyi ellátás. 2022 végén rakétatalálat érte a ma 85 éves Nina Andrijivna udvarát, a robbanás kitörte a háza ablakait, ő maga pedig azóta is fájdalmakkal küzd. Azóta – sok más ukránhoz hasonlóan – szorongással, magas vérnyomással és egyéb egészségi problémákkal küzd – számolt be róla a Haon a The New York Times cikkére hivatkozva.

Romokban Ukrajna egészségügye

A több mint négy éve zajló konfliktus országos szintű egészségügyi válsághoz vezetett. A vidéki térségekben, ahol a lakosság közel harmada él, különösen súlyos a helyzet.

A tavaly nyári adatok alapján az orosz támadások már több mint 2400 egészségügyi intézményt rongáltak meg, ezek közül több mint 300 megsemmisült.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint tavaly közel ötödével nőtt az ukrán egészségügyi infrastruktúrát és az ott dolgozókat érő orosz támadások száma. Ezzel párhuzamosan a lakosság körében jelentősen nőtt a szív- és érrendszeri megbetegedések aránya, már minden negyedik ember veszélyesen magas vérnyomással küzd. Az érintettek mintegy 80 százaléka pedig nem jut hozzá a szükséges gyógyszerekhez.