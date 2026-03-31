A Trump-adminisztráció az új munkacsoport létrehozásával kívánja jelezni, hogy határozottabban lép fel a szociális programokat érintő csalások ellen, amelyeket Vance szerint a szövetségi kormány évtizedeken át nem kezelt megfelelően. Az alelnök hangsúlyozta: a visszaélések nemcsak az adófizetők pénzét apasztják, hanem a mindennapi közszolgáltatások működését is rontják, ezért átfogó, kormányzati szintű fellépésre van szükség – számolt be az AP News.
J. D. Vance alelnök vezette munkacsoport vizsgálja az ukrán illegális választási beavatkozást
J. D. Vance amerikai alelnök megtartotta a Csalás Elleni Munkacsoport első ülését, amelynek feladata a demokratákhoz és a Biden-adminisztrációhoz köthető visszaélések feltárása. A munkacsoport az igazságügyi minisztériummal, az FBI-jal és más állami szervekkel együttműködve vizsgálja a korrupciós ügyeket, beleértve az egyes államokban elkövetett választási visszaéléseket, valamint azokat az eseteket is, amelyekben Ukrajna érintett lehet.
A kezdeményezést több nagy visszhangot kiváltó ügy is indokolja, köztük a minneapolisi napközihálózatokhoz köthető csalási botrányok, továbbá az egyes államokban elkövetett választási visszaélések.
A munkacsoportban a kormány számos kulcsszereplője – a kabinet tagjainak jelentős része, az igazságügyi minisztérium új csalásellenes részlegének vezetője és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság elnöke – is részt vesz.
A kormány egy új igazságügyi egységet is létrehozott a hatékonyabb fellépés érdekében, bár korábban is folytak ilyen vizsgálatok.
Az ukránok az amerikai választásokba is beavatkozhattak
Amint arról korábban beszámoltunk, titkosítás alól feloldott amerikai hírszerzési dokumentumok szerint 2022-ben ukrán tisztségviselők egy olyan tervről egyeztettek, amelynek célja az lett volna, hogy az eredetileg tiszta energiaforrásokra szánt, amerikai támogatásból származó több száz millió dollárt közvetett módon visszairányítsák az Egyesült Államokba.
A lehallgatott kommunikációk alapján a források jelentős részét Joe Biden 2024-es újraválasztási kampányának és a Demokrata Párt finanszírozására használhatták fel, amerikai alvállalkozókon és nehezen nyomon követhető konstrukciókon keresztül. Az illetékes amerikai szervek részéről felmerült, hogy a Biden-kormányzat idején nem történt érdemi vizsgálat az ügyben.
Donald Jr. Trump szintén egy podcastben arról beszélt, hogy a háborúban álló Ukrajna „tiszta energia projektek” címen kapott forrásokat, amelyeknek állítása szerint 90 százalékát a Samantha Power vezette USAID-en és más civil szervezeteken keresztül visszaforgatták a demokrata választási kampány támogatására, míg a fennmaradó 10 százalékból Zelenszkij és köre részesülhetett.
Borítókép: J. D. Vance (Fotó: AFP)
