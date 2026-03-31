Vízummentesség Oroszországgal, lépett a szuperhatalom

Oroszország és Kína gazdasági és turisztikai összefogása a feszült nemzetközi helyzetben stratégiai jelentőséggel bír, ám a folytatás pontos formája még szakértői viták tárgyát képezi. Moszkva hivatalosan is kezdeményezte a hamarosan lejáró vízummentességi megállapodás megújítását.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 12:23
Kínai turisták Forrás: AFP
Makszim Resetnyikov orosz gazdasági miniszter bejelentése szerint Oroszország kezdeményezte a vízummentesség meghosszabbítását Kínával. Az együttműködés eredetileg szeptember 14-én járna le, de a miniszter beszámolója szerint az orosz fél már készíti elő a vonatkozó javaslatot a hosszabbításra, mivel mindkét ország érdekelt annak fenntartásában – számolt be róla a Lenta.

Kína tavaly szeptember 15-től kezdődően, egyéves időtartamra – szeptember 14-ével bezárólag – adott vízummentes beutazási lehetőséget az orosz turisták számára. December 1-jén Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletet írt alá, amely – határozatlan időre – lehetővé teszi a vízummentes beutazást a Kínai Népköztársaság állampolgárai számára Oroszországba.

Számunkra mindenképpen szükséges ennek a rendszernek a megőrzése valamilyen formában. Az a kérdés, hogy ezt kölcsönös megállapodások szintjén rögzítsük-e, vagy továbbra is egyoldalú módon haladjunk

– fogalmazott Resetnyikov. Szakértők ugyanakkor rámutattak, hogy Kína valószínűleg nem támogatja a vízumok határozatlan idejű eltörlését, így inkább egy határozott időre szóló hosszabbítás várható. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, februárban Hszi Csin-ping kínai államfő kijelentette, hogy a kínai–orosz együttműködés fenntartása fontos az egyre viharosabbá váló nemzetközi helyzetben.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Agyhalottak

Bayer Zsolt avatarja

Szolnok. Tiszások. No comment.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
