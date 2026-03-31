Vízummentesség Oroszországgal, lépett a szuperhatalom

Kína tavaly szeptember 15-től kezdődően, egyéves időtartamra – szeptember 14-ével bezárólag – adott vízummentes beutazási lehetőséget az orosz turisták számára. December 1-jén Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletet írt alá, amely – határozatlan időre – lehetővé teszi a vízummentes beutazást a Kínai Népköztársaság állampolgárai számára Oroszországba.

Számunkra mindenképpen szükséges ennek a rendszernek a megőrzése valamilyen formában. Az a kérdés, hogy ezt kölcsönös megállapodások szintjén rögzítsük-e, vagy továbbra is egyoldalú módon haladjunk

– fogalmazott Resetnyikov. Szakértők ugyanakkor rámutattak, hogy Kína valószínűleg nem támogatja a vízumok határozatlan idejű eltörlését, így inkább egy határozott időre szóló hosszabbítás várható.