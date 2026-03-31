Makszim Resetnyikov orosz gazdasági miniszter bejelentése szerint Oroszország kezdeményezte a vízummentesség meghosszabbítását Kínával. Az együttműködés eredetileg szeptember 14-én járna le, de a miniszter beszámolója szerint az orosz fél már készíti elő a vonatkozó javaslatot a hosszabbításra, mivel mindkét ország érdekelt annak fenntartásában – számolt be róla a Lenta.
Vízummentesség Oroszországgal, lépett a szuperhatalom
Oroszország és Kína gazdasági és turisztikai összefogása a feszült nemzetközi helyzetben stratégiai jelentőséggel bír, ám a folytatás pontos formája még szakértői viták tárgyát képezi. Moszkva hivatalosan is kezdeményezte a hamarosan lejáró vízummentességi megállapodás megújítását.
Kína tavaly szeptember 15-től kezdődően, egyéves időtartamra – szeptember 14-ével bezárólag – adott vízummentes beutazási lehetőséget az orosz turisták számára. December 1-jén Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletet írt alá, amely – határozatlan időre – lehetővé teszi a vízummentes beutazást a Kínai Népköztársaság állampolgárai számára Oroszországba.
Számunkra mindenképpen szükséges ennek a rendszernek a megőrzése valamilyen formában. Az a kérdés, hogy ezt kölcsönös megállapodások szintjén rögzítsük-e, vagy továbbra is egyoldalú módon haladjunk
– fogalmazott Resetnyikov. Szakértők ugyanakkor rámutattak, hogy Kína valószínűleg nem támogatja a vízumok határozatlan idejű eltörlését, így inkább egy határozott időre szóló hosszabbítás várható.
További Külföld híreink
Ahogy arról lapunk is beszámolt, februárban Hszi Csin-ping kínai államfő kijelentette, hogy a kínai–orosz együttműködés fenntartása fontos az egyre viharosabbá váló nemzetközi helyzetben.
Borítókép: Kínai turisták (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!