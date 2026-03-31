Zelenszkijnek elgurult a gyógyszere, beszólt Trumpnak

Az Egyesült Államok nyomást gyakorolhat Ukrajnára a háború lezárása érdekében, akár területi engedmények kikényszerítésével is – állítja Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a legutóbbi amerikai–ukrán egyeztetések nem hoztak áttörést.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 9:54
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök csapatával együtt kész nyomást gyakorolni Ukrajnára, és a háború lezárása érdekében területi engedményeket követelni – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az RBC-Ukraine hírügynökséggel. 

Volodimir Zelenszkij (Fotó: MTI)

Elmondása szerint az ukrán küldöttség és Trump különmegbízottjai – Steve Witkoff és Jared Kushner – között Miamiban tartott legutóbbi tárgyalások nem hoztak eredményt.

Biztos vagyok benne, hogy Trump elnök és csapata véget akar vetni a háborúnak. Az aggodalmam az, hogy erre csak egyetlen megoldást látnak. Nem látnak más kiutat, mint az ukrán csapatok kivonását a területünkről. De miért kellene ezért nekünk fizetnünk?

– mondta Zelenszkij.

Hozzátette: Ukrajna nem agresszor, és nem világos, miért nem mérik fel egy ilyen döntés valós kockázatait az ország biztonságára nézve.

Az államfő szerint az Iránnal való konfrontáció lezárása után az amerikai hatóságok ismét fokozhatják a nyomást Ukrajnára, hogy területi engedményekre kényszerítsék az Oroszországgal folytatott háború lezárása érdekében.

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij korábban ismertette az Egyesült Államok egyik szigorú feltételét, amely szerint Ukrajnának ki kell vonnia csapatait a Donbaszból ahhoz, hogy biztonsági garanciákat kapjon. Az elnök szerint a Donald Trump vezette amerikai adminisztráció jelenleg a Kijevre nehezedő nyomás fokozásának stratégiáját követi.

Ugyanakkor Marco Rubio amerikai külügyminiszter „hazugságnak” nevezte Zelenszkij értelmezését a Donbaszból való kivonulásról szóló ultimátummal kapcsolatban, amelyet garanciákért cserébe említett, és kijelentette, hogy Washington más megközelítést alkalmaz a háború lezárására.

Az elnök emellett elismerte annak lehetőségét is, hogy az Egyesült Államok az Ukrajnának szánt fegyvereket a Közel-Keletre irányíthatja át. Egyelőre nincs erre utaló jel, de Zelenszkij megnevezett egy kulcsfontosságú tényezőt, amelytől az amerikai fél döntése függ.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
