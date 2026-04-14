Börtönbe kerülhetnek a haldoklókat ápoló apácák a genderideológia miatt

Kénytelen volt bírósághoz fordulni az egyik haldoklókat ápoló apácarend, miután a demokrata vezetésű New York állam szabályozása választás elé állítja őket: az apácák vagy behódolnak a genderideológiának, vagy súlyos büntetésekkel, engedélyük elvesztésével, sőt börtönnel néznek szembe – hívja fel a figyelmet a Fox News amerikai televíziós hálózat.

A Rosary Hill Home hospice-házat fenntartó nővérek több mint egy évszázada végzik áldozatos munkájukat. Küldetésük, hogy ingyenes, magas szintű ellátást nyújtsanak azoknak a rákbetegségben szenvedőknek, akiknek sem biztosításuk, sem anyagi hátterük nincs a méltóságteljes távozáshoz.

Az intézmény sem állami támogatást, sem biztosítási pénzeket nem fogad el, kizárólag adományokból tartja fenn magát, és minden rászorulót felekezeti vagy származási megkülönböztetés nélkül fogad be.

A konfliktus forrása az a 2023 novemberében hatályba lépett szabályozás, amely arra kötelezi az idősotthonokat és ápolási intézményeket, hogy a biológiai nem helyett a „nemi identitás” alapján helyezzék el a betegeket. A törvény értelmében az apácáknak férfiakat kellene női kórtermekbe és mosdókba engedniük, kötelezően használniuk kellene a választott névmásokat, sőt a nővéreknek és a személyzetnek ideológiai átnevelő képzéseken is részt kellene venniük.

New York állam genderideológiai előírásai nemcsak katolikus értékeinket sértik, hanem bírságokkal, bírósági végzésekkel, engedélyek visszavonásával, sőt börtönbüntetéssel is fenyegetik létezésünket. Ezért kényszerültünk bírósághoz fordulni, hogy védelmet kérjünk vallásgyakorlásunk és szólásszabadságunk számára, hogy folytathassuk szegényeknek szóló szolgálatunkat

– mondta el lépésük hátteréről Marie Edward a rend elöljárója.

A hatóságok ugyanis nem ismernek kíméletet: a szabályok megszegése esetén akár tízezer dolláros bírság és egy évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható.

A helyzet abszurditását tovább fokozza, hogy miközben New York állam más idősotthonai ellen az elmúlt négy évben több mint 55 ezer panasz érkezett, az apácák intézménye ellen egyetlenegy sem. A betegek és hozzátartozóik elégedettek a gondoskodással, a hatóságokat azonban ez nem érdekli:

számukra a progresszív doktrínák érvényesítése fontosabb, mint a valódi betegellátás minősége.

„Alapítónk, Alphonsa Hawthorne anya arra bízott meg minket, hogy szolgáljuk azokat, akik »az egyik életből a másikba lépnek át«, és »tegyük őket olyan kényelmes és boldog helyzetbe, mintha a saját családjuk gondoskodna róluk, és a legszebb hálószobába helyezné őket«. Szándékunkban áll továbbra is tiszteletben tartani ezt a szent kötelezettséget, de ehhez a bíróság segítségére van szükségünk” – érvelt a bírósághoz benyújtott keresetben Stella Mary nővér, O. P., a Rosary Hill Home igazgatója. New York állam egészségügyi minisztériuma azonban egyelőre köti az ebet a karóhoz.

