Bécsben hatalmas a baj, elfogyott az üzemanyag

Az iráni konfliktus okozta energiahiány jelei már a szomszédban mutatkoznak. Az osztrák főváros egyik kerületében található töltőállomáson kedden este már nem volt kapható gázolaj. Bécs városában az eset nem egyedi. a kisebb üzemeltetők egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, míg a nagyvállalatok ellátása továbbra is biztosított.

2026. 04. 09. 7:20
Üres benzinkút Forrás: AFP
Bécs egyik kerületében működő benzinkúton kedden estére teljesen kifogyott a dízel üzemanyag – számolt be cikkében a Heute osztrák lap.

Bécsben feltűntek az első üres benzinkutak. Fotó: AFP

Donaustadtban egy benzinkút kedd este igazi üzemanyagsokkot okozott. Az autósokat üres kút fogadta – már csak benzin kapható, és az is 2,20 euró (870 Ft)/liter áron. 

A helyszínen tartózkodó egyik alkalmazott szerint a helyzet legkorábban csak másnap enyhülhet. Akkor érkezik újra dízel. 

Az eset nem egyedi. Nem ez az első benzinkút Bécsben, amely a jelenlegi helyzet miatt szenved. 

Különösen a kisebb, független üzemeltetők kerülnek egyre nagyobb nyomás alá. Míg a nagyvállalatokat továbbra is ellátják, a független benzinkutak máris ellátási nehézségekkel küzdenek.

A németeknél elszabadultak az üzemanyagárak

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy Németországban gyors ütemű üzemanyag-drágulás indult el azt követően, hogy a hatóságok új szabályozást vezettek be a benzinkutaknál tapasztalható erős ármozgások visszaszorítására. A berlini döntéshozók célja az autósok terheinek enyhítése volt, azonban a lépés végül ellentétes eredményt hozott. Az ADAC adatai alapján az E10-es benzin átlagos literára kezdetben 2,099 euró (818 forint) volt, majd az intézkedés életbe lépését követően rövid időn belül 2,175 euróra (848 forint) emelkedett. A dízel esetében hasonló tendencia mutatkozott: az ár 2,301 euróról (897 forint) 2,376 euróra (928 forint) nőtt. Egy héttel a korlátozás bevezetése után az E10 átlagosan 2,25 euróba (878 forint), a dízel pedig 2,44 euróba (952 forint) került literenként. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

