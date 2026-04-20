hitlerausztriakedvenc étel

Botrány Ausztriában: Hitler kedvenc ételét tették menüre a diktátor születésnapján

Sokan provokációnak tartják, ami egy osztrák étteremben történt: a vitatott étel időzítése alaposan kiverte a biztosítékot Ausztriában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 14:11
Komoly felháborodást váltott ki egy alsó-ausztriai vendéglő döntése, miután április 20-ára – Adolf Hitler születésnapjára – a diktátor kedvencének tartott ételt tették fel az ebédmenüre – adta hírül az osztrák Heute.

OSWIECIM, POLAND JANUARY 21: General view during sunrise of the fences at Auschwitz II-Birkenau, the former German Nazi concentration and extermination camp where approximately 1.1 million people were killed, days before the 81st anniversary of its liberation by Soviet troops on January 27, 1945, near Brzezinka in Oswiecim County, Poland, on January 21, 2026.
Az Auschwitz II-Birkenau, az egykori német náci koncentrációs és megsemmisítő tábor, ahol körülbelül 1,1 millió embert öltek meg. Fotó: AFP/Artur Widak

Az érintett vendéglátóhely a „tojásos nokedli hagymával” nevű fogást kínálta aznap, ami évről évre visszatérő viták forrása Ausztriában. 

A tojásos nokedli ugyanis Hitler egyik kedvenc ételeként él a köztudatban, ezért annak április 20-i kínálása sokak szerint provokatív.

Az ilyen eseteknek akár jogi következményei is lehetnek. Ausztriában a nemzetiszocializmus (nácizmus) dicsőítése vagy újjáélesztése szigorúan tiltott, és korábban már előfordult, hogy valakit emiatt el is ítéltek: 

egy férfi egy év felfüggesztett szabadságvesztést kapott hasonló ügyben.

A mostani eset a schremsi GEA Hotel zur Sonne éttermében történt, amely a Heinrich Staudinger nevéhez köthető vállalkozáscsoport része. Az online étlap szerint a fogást 9,50 euróért kínálták.

A vendéglő egyik vezetője a sajtónak azt mondta: az étlapot hetekkel korábban állították össze, és nem figyeltek fel a dátum jelentőségére. Elmondása szerint a hibát már szombaton észlelték, de csak később tudták módosítani a kínálatot.

Egy helyi lakos szerint különösen szokatlannak mondható az eset, mivel a vendéglő korábban nem kínált tojásos nokedlit.

A történtek után rövid időn belül módosították az étlapot: a vitatott fogást levették, helyére zöldséges rétes került mártogatóssal.

