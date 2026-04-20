Botrány Ausztriában: Hitler kedvenc ételét tették menüre a diktátor születésnapján

Komoly felháborodást váltott ki egy alsó-ausztriai vendéglő döntése, miután április 20-ára – Adolf Hitler születésnapjára – a diktátor kedvencének tartott ételt tették fel az ebédmenüre – adta hírül az osztrák Heute.

Az Auschwitz II-Birkenau, az egykori német náci koncentrációs és megsemmisítő tábor, ahol körülbelül 1,1 millió embert öltek meg. Fotó: AFP/Artur Widak

Az érintett vendéglátóhely a „tojásos nokedli hagymával” nevű fogást kínálta aznap, ami évről évre visszatérő viták forrása Ausztriában.

A tojásos nokedli ugyanis Hitler egyik kedvenc ételeként él a köztudatban, ezért annak április 20-i kínálása sokak szerint provokatív.

Az ilyen eseteknek akár jogi következményei is lehetnek. Ausztriában a nemzetiszocializmus (nácizmus) dicsőítése vagy újjáélesztése szigorúan tiltott, és korábban már előfordult, hogy valakit emiatt el is ítéltek:

egy férfi egy év felfüggesztett szabadságvesztést kapott hasonló ügyben.

A mostani eset a schremsi GEA Hotel zur Sonne éttermében történt, amely a Heinrich Staudinger nevéhez köthető vállalkozáscsoport része. Az online étlap szerint a fogást 9,50 euróért kínálták.

A vendéglő egyik vezetője a sajtónak azt mondta: az étlapot hetekkel korábban állították össze, és nem figyeltek fel a dátum jelentőségére. Elmondása szerint a hibát már szombaton észlelték, de csak később tudták módosítani a kínálatot.

Egy helyi lakos szerint különösen szokatlannak mondható az eset, mivel a vendéglő korábban nem kínált tojásos nokedlit.

A történtek után rövid időn belül módosították az étlapot: a vitatott fogást levették, helyére zöldséges rétes került mártogatóssal.

