Törölték a nácizmust dicsőítő Kanye West amerikai rapper lengyelországi stadionkoncertjét

„Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy Ye (Kanye West) 2026. június 19-re tervezett koncertje a Slaski stadionban nem kerül megrendezésre formai és jogi okok miatt” – írta Adam Strzyzewski a Facebookon.
A döntést a nyugat-lengyelországi Chorzów városában található Slaski stadion hozta meg. Ez alig több mint egy héttel azután történt, hogy Nagy-Britannia megtiltotta a 48 éves előadónak, hogy belépjen az országba egy fesztivál fő fellépőjeként.
A ma már Ye néven futó rapper egyelőre nem reagált a döntésre.
Januárban bocsánatot kért viselkedéséért – amelyet kezeletlen bipoláris zavarával magyarázott –, és visszavonta Adolf Hitler iránti csodálatát tükröző kijelentéseit.
A lengyel hatóságok már jelezték, hogy megpróbálják megtiltani a június 19-re tervezett koncertet.
Egy olyan országban, amelyet a holokauszt mélyen megsebzett, nem tehetünk úgy, mintha ez pusztán szórakozás lenne
– jelentette ki Marta Cienkowska lengyel kulturális miniszter csütörtökön. A tárcavezető arra is rámutatott, hogy a lengyel állam rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel bizonyos személyeknek megtilthatja a belépést az országba. Figyelmeztetett, hogy a lengyel hatóságok ezeket alkalmazni fogják, amennyiben a szervezők nem mondják le az eseményt.
Kanye Westet tavaly kitiltották Ausztráliából, miután olyan dalt adott ki, amely a nácizmust népszerűsítette, és horogkeresztes pólókat reklámozott a weboldalán.
Idén az Egyesült Államokban és Mexikóvárosban is fellépett, további európai és ázsiai koncerteket pedig tervbe vett.
Borítókép: Kanye West (Fotó: Getty Images via AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!