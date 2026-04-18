Törölték a nácizmust dicsőítő Kanye West amerikai rapper lengyelországi stadionkoncertjét

Törölték az antiszemita kijelentéseiről és a nácizmus dicsőítéséről elhíresült Kanye West amerikai rapper lengyelországi koncertjét – közölte a rendezvénynek helyet adó stadion igazgatója. Kanye West egyelőre nem reagált a döntésre.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 04. 18. 17:48
Kanye West Fotó: Getty Images via AFP
„Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy Ye (Kanye West) 2026. június 19-re tervezett koncertje a Slaski stadionban nem kerül megrendezésre formai és jogi okok miatt” – írta Adam Strzyzewski a Facebookon.

Kanye West koncertje a Chorzów városában található Slaski stadionban lett volna (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
Kanye West koncertje a Chorzów városában található Slaski stadionban lett volna (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A döntést a nyugat-lengyelországi Chorzów városában található Slaski stadion hozta meg. Ez alig több mint egy héttel azután történt, hogy Nagy-Britannia megtiltotta a 48 éves előadónak, hogy belépjen az országba egy fesztivál fő fellépőjeként.

A ma már Ye néven futó rapper egyelőre nem reagált a döntésre. 

Januárban bocsánatot kért viselkedéséért – amelyet kezeletlen bipoláris zavarával magyarázott –, és visszavonta Adolf Hitler iránti csodálatát tükröző kijelentéseit.

A lengyel hatóságok már jelezték, hogy megpróbálják megtiltani a június 19-re tervezett koncertet.

Egy olyan országban, amelyet a holokauszt mélyen megsebzett, nem tehetünk úgy, mintha ez pusztán szórakozás lenne

– jelentette ki Marta Cienkowska lengyel kulturális miniszter csütörtökön. A tárcavezető arra is rámutatott, hogy a lengyel állam rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel bizonyos személyeknek megtilthatja a belépést az országba. Figyelmeztetett, hogy a lengyel hatóságok ezeket alkalmazni fogják, amennyiben a szervezők nem mondják le az eseményt.

Kanye Westet tavaly kitiltották Ausztráliából, miután olyan dalt adott ki, amely a nácizmust népszerűsítette, és horogkeresztes pólókat reklámozott a weboldalán.

Idén az Egyesült Államokban és Mexikóvárosban is fellépett, további európai és ázsiai koncerteket pedig tervbe vett.

Borítókép: Kanye West (Fotó: Getty Images via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu