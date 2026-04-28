Bíróság elé kerültek az aktivisták, akár öt év szabadságvesztés is várhat rájuk az izraeli fegyvergyár elleni akció miatt + videó

A Berlinben élő brit, ír, német és spanyol állampolgárságú vádlottakat szeptember 8-a óta tartják előzetes letartóztatásban. A német ügyészség a büntető törvénykönyv 129. paragrafusára hivatkozva nem engedélyezte szabadlábra helyezésüket. A vád szerint az adott nap hajnalán betörtek az izraeli tulajdonú Elbit Systems ulmi telephelyére, ahol jelentős, több százezer euróra becsült kárt okoztak, majd értesítették a rendőrséget. Az Elbit Systems pedig az Izraeli Védelmi Erők egyik kiemelt beszállítója.

Az Ulm 5 tagjait birtokháborítással, rongálással és bűnszervezetben való részvétellel vádolják, perük hétfőn indult. Hozzátartozóik azt állítják, hogy a vádlottak naponta akár 23 órát is zárkában töltenek, miközben erősen korlátozzák a látogatások, a telefonhasználat, a könyvekhez való hozzáférés és a levelezés lehetőségét.

Ha bűnösnek mondja ki őket a bíróság, öt év szabadságvesztésre is számíthatnak.

Az ügyészség szerint a csoport baltákkal felszerelkezve tört be az épületbe, ahol irodai és más berendezéseket rongáltak meg, füstbombákat robbantottak, valamint graffitikkel festették össze az épület külső falait. Az akcióról videó készült, az okozott kár értékét 200 ezer és egymillió euró közé becsülték a szakértők.

Az Ulm 5 akciójáról videó is készült: