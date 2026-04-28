ulm 5Elbit Systemsfegyvergyárbírósági peraktivista

Bíróság elé kerültek az aktivisták, akár öt év szabadságvesztés is várhat rájuk az izraeli fegyvergyár elleni akció miatt + videó

Németországban hónapok óta szigorú körülmények között őrzik azokat az aktivistákat, akik egy nemzetközi fegyvergyártó cég németországi üzemét támadták meg. Az „Ulm 5” néven ismertté vált csoport tagjai akár öt év börtönt is kaphatnak az izraeli fegyvergyár elleni akció miatt, miközben hozzátartozóik attól tartanak, hogy az eljárás kirakatperré alakulhat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 3:00
Megkezdődött az Ulm 5 aktivistacsoport bírósági pere Forrás: AFP
A Berlinben élő brit, ír, német és spanyol állampolgárságú vádlottakat szeptember 8-a óta tartják előzetes letartóztatásban. A német ügyészség a büntető törvénykönyv 129. paragrafusára hivatkozva nem engedélyezte szabadlábra helyezésüket. A vád szerint az adott nap hajnalán betörtek az izraeli tulajdonú Elbit Systems ulmi telephelyére, ahol jelentős, több százezer euróra becsült kárt okoztak, majd értesítették a rendőrséget. Az Elbit Systems pedig az Izraeli Védelmi Erők egyik kiemelt beszállítója. 

Az Ulm 5 tagjait birtokháborítással, rongálással és bűnszervezetben való részvétellel vádolják, perük hétfőn indult. Hozzátartozóik azt állítják, hogy a vádlottak naponta akár 23 órát is zárkában töltenek, miközben erősen korlátozzák a látogatások, a telefonhasználat, a könyvekhez való hozzáférés és a levelezés lehetőségét.

Ha bűnösnek mondja ki őket a bíróság, öt év szabadságvesztésre is számíthatnak.

Az ügyészség szerint a csoport baltákkal felszerelkezve tört be az épületbe, ahol irodai és más berendezéseket rongáltak meg, füstbombákat robbantottak, valamint graffitikkel festették össze az épület külső falait. Az akcióról videó készült, az okozott kár értékét 200 ezer és egymillió euró közé becsülték a szakértők.

Az Ulm 5 akciójáról videó is készült:

Benjamin Düsberg, az egyik vádlott jogi képviselője – aki az egész csoport nevében szólalt meg – úgy látja, a hatóságok példát akarnak statuálni, annak ellenére, hogy egyik fiatalnak sincs priusza. Elmondása szerint a fegyvergyár elleni akció „mások védelmében” történt, azzal a céllal, hogy megakadályozzák fegyverek Izraelbe szállítását. Düsberg – aki a nyolcfős ügyvédcsapat tagja – így fogalmazott: 

Az eljárás során lényegében meg akarjuk fordítani a helyzetet. Azt kívánjuk bemutatni, hogy nem az ügyfeleinket kellene felelősségre vonni, hanem az Elbit vezetőit, akik még a népirtás idején is folytatták a fegyverszállításokat.

Az egyik vádlott édesanyja attól tart, hogy az eljárás során a hatóságok elrettentő példát akarnak majd statuálni, hogy elejét vegyék a hasonló aktivistaakciónak. Véleménye szerint a fiatalok kizárólag anyagi kárt okoztak egyetlen helyszínen, nem rejtették el kilétüket, önként vállalták az őrizetbe vételt és nem jelentenek veszélyt a társadalomra. Úgy látja, a 129. paragrafus alkalmazása csupán politikai indíttatásból történt. 

Az egyik védőügyvéd elmondása szerint a hatóságok tudatosan próbálják veszélyesnek beállítani a vádlottakat, hogy indokolják a szigorú fogvatartási feltételeket. 

Egyikük édesanyja arról számolt be, hogy gyermekét a börtönbe érkezéskor meztelenre vetkőztették, majd felnőttpelenka viselésére kötelezték. Egy másik vádlott testvére elmondta, hogy hozzátartozóját a stuttgarti Stammheim börtön fokozott biztonságú részlegén tartják fogva és számára havi két órában korlátozták a látogatást.

A védelem jelezte, hogy a német büntető törvénykönyv 32. paragrafusára hivatkoznak majd, amely szerint ügyfeleik tettei szükséghelyzeti segítségnyújtásként értelmezhetők, mivel laboratóriumi és irodai eszközök megsemmisítésével próbáltak fellépni. A bírósági eljárás várhatóan július végéig tart majd.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az izraeli Elbit Systems cég egy másik, csehországi terrortámadásban is érintett volt.

Borítókép: Megkezdődött az Ulm 5 aktivistacsoport bírósági pere (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu