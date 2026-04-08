A cseh terrortámadás szálai Lengyelországba vezetnek – újabb fordulat az ügyben

Újabb fordulatot vett a pardubicei gyújtogatás ügye: már a harmadik lengyel állampolgárt tartóztatták le. A hatóságok több országra kiterjedő szálakat vizsgálnak. A csehországi terrortámadásért egy palesztinbarát, Izrael-ellenes csoport vállalta a felelősséget. A baloldali csoport nyilatkozatában azt vélelmezte, hogy a megtámadott holding együttműködik az izraeli Elbit Systems céggel, de a vállalat határozottan tagadja a hadiipari együttműködés vádját.

Sebők Barbara
Forrás: MTI2026. 04. 08. 22:01
– Újabb, immár a harmadik lengyel állampolgárt tartóztatták le Lengyelországban a csehországi Pardubicében működő LPP Holding hadiipari cégnél márciusban történt terrortámadás ügyében – közölte Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálati miniszter szóvivője szerdán az X-en.

A csehországi terrortámadásért egy palesztinbarát, Izrael-ellenes csoport vállalta a felelősséget. Fotó: AFP

A 23 éves lengyel férfit a nyugat-lengyelországi Zielona Góra városában vette őrizetbe a lengyel nemzetbiztonsági ügynökség (ABW), majd pedig az ügyészség a pardubicei gyújtogatás elősegítésével gyanúsította meg őt – olvasható a bejegyzésben.

A varsói kerületi bíróság döntése alapján a gyanúsítottat három hónapos előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügyben folytatódik a nyomozás

– írta Dobrzynski.

Lengyelországban az ügyben múlt csütörtökön már letartóztattak egy 23 éves nőt és egy 22 éves férfit. Csehországban öt, Szlovákiában és Bulgáriában pedig egy-egy gyanúsított van előzetes letartóztatásban keddi adatok szerint.

A gyújtogatás elkövetőjeként egy palesztinbarát, Izrael-ellenes csoport, a „The Earthquake Faction” jelentkezett. 

Közlésük szerint tettük összefügg Izrael gázai övezeti hadműveleteivel, és az állítólag Izrael számára gyártott fegyvereket akarták megsemmisíteni. A baloldali csoport nyilatkozatában azt vélelmezte, hogy a megtámadott holding együttműködik az izraeli Elbit Systems céggel. Az LPP Holding két évvel ezelőtt ugyan fontolóra vett egy ilyen együttműködést, most azonban cáfolta, hogy ez megvalósult volna.

Orbán Viktor a cseh terrortámadás után: Magyarország biztonságát meg fogjuk védeni

Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban reagált a Csehországban történt terrortámadásra.

Csehországot tegnap terrorista támadás érte. Ezúton is kifejezem támogatásunkat és együttérzésünket Andrej Babis cseh miniszterelnöknek és a cseh embereknek. A közel-keleti háborúval sajnos a terrorizmus olyan helyeken is felütötte a fejét, ahol nem vártuk

– mondja el Orbán Viktor a videóban.

Borítókép: A cseh fegyvergyártó LPP Holding tulajdonában lévő leégett gyár helyszíne (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
