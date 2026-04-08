A cseh terrortámadás szálai Lengyelországba vezetnek – újabb fordulat az ügyben

– Újabb, immár a harmadik lengyel állampolgárt tartóztatták le Lengyelországban a csehországi Pardubicében működő LPP Holding hadiipari cégnél márciusban történt terrortámadás ügyében – közölte Jacek Dobrzynski, a lengyel titkosszolgálati miniszter szóvivője szerdán az X-en.

A csehországi terrortámadásért egy palesztinbarát, Izrael-ellenes csoport vállalta a felelősséget. Fotó: AFP

A 23 éves lengyel férfit a nyugat-lengyelországi Zielona Góra városában vette őrizetbe a lengyel nemzetbiztonsági ügynökség (ABW), majd pedig az ügyészség a pardubicei gyújtogatás elősegítésével gyanúsította meg őt – olvasható a bejegyzésben.

A varsói kerületi bíróság döntése alapján a gyanúsítottat három hónapos előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügyben folytatódik a nyomozás

– írta Dobrzynski.