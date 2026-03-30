Csehországgyanúsítottterrortámadás

Újabb gyanúsított került kézre a cseh terrortámadás kapcsán

Egy ötödik gyanúsítottat is őrizetbe vettek a cseh hatóságok a március 20-i gyújtogatásos terrorista támadással kapcsolatban, amely egy hadipari gyárat érintett. A rendőrség korábban több személyt is elfogott, köztük egy egyiptomi férfit és egy cseh nőt, akiket terrorizmussal vádolnak. A támadásért egy korábban ismeretlen, palesztinpárti csoport vállalta a felelősséget.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 18:38
A felgyújtott cseh fegyvergyár
A felgyújtott cseh fegyvergyár Forrás: AFP
A főügyész közölte, hogy egy ötödik személyt is őrizetbe vettek a Csehországban egy optikai és dróngyár ellen elkövetett gyújtogatásos támadással összefüggésben – számolt be cikkében a Reuters.

Újabb gyanúsított került kézre a cseh terrortámadás kapcsán
Újabb gyanúsított került kézre a cseh terrortámadás kapcsán. Fotó:AFP

A rendőrség még szombaton közölte, hogy őrizetbe vették a negyedik gyanúsítottat is a március 20-i tűzeset miatt, amelyért egy korábban ismeretlen, palesztinpárti radikális csoport vállalta a felelősséget. A cseh hatóságok hozzátették, hogy további gyanúsítottakat keresnek. 

A prágai főügyészség hétfői közleményében azt írta, hogy vasárnap egy újabb személyt vettek őrizetbe, de részleteket nem közöltek. 

A rendőrség korábban egy egyiptomi férfit és egy cseh nőt vett őrizetbe, terrorizmus vádjával. Egy másik személyt, egy amerikai állampolgárt a szomszédos Szlovákiában tartóztattak el az üggyel összefüggésben.

Az egyiptomi férfi ügyvédje szombaton, egy cseh hírportálon közzétett nyilatkozatában azt mondta, hogy a csak M-ként azonosított gyanúsítottnak alibije volt a támadás idején. A portál szerint az ügyvéd által benyújtott, az egyiptomi férfi és a cseh nő letartóztatására irányuló indítványból kiderül, hogy mindketten tagadták, hogy részt vettek volna a támadásban. A negyedik gyanúsított szintén tagadta, hogy bármilyen jogellenes tevékenységben részt vett volna – idézte szombaton a CTK hírügynökség egy bíró szavait. 

A felelősséget vállaló palesztinpárti csoport egy online közleményben azt állította, hogy a célba vett vállalat fegyvereket fejleszt Izrael számára.

A vállalat, az LPP Holding, 2023-ban bejelentette, hogy együttműködést tervez az izraeli Elbit Systems vállalattal, de azt állítja, hogy ezek a tervek végül nem valósultak meg. Az LPP termelése olyan drónokat is magában foglal, amelyeket Ukrajnába exportálnak.

 

Gyújtogatás, majd később terrorcselekmény

Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, leégett a cseh fegyvergyár, az ügyben a hatóságok nyomozást indítottak, és nem zárják ki a terrorcselekmény lehetőségét sem. A támadásért egy radikális csoport vállalta a felelősséget, miközben a háttérben a közel-keleti konfliktusokhoz köthető feszültségek is felerősödnek – az ilyen jellegű eseteket eddig elsősorban Nyugat-Európában láthattuk.

 

Borítókép: A felgyújtott cseh fegyvergyár (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

