Újabb gyanúsított került kézre a cseh terrortámadás kapcsán

A rendőrség korábban egy egyiptomi férfit és egy cseh nőt vett őrizetbe, terrorizmus vádjával. Egy másik személyt, egy amerikai állampolgárt a szomszédos Szlovákiában tartóztattak el az üggyel összefüggésben.

Az egyiptomi férfi ügyvédje szombaton, egy cseh hírportálon közzétett nyilatkozatában azt mondta, hogy a csak M-ként azonosított gyanúsítottnak alibije volt a támadás idején. A portál szerint az ügyvéd által benyújtott, az egyiptomi férfi és a cseh nő letartóztatására irányuló indítványból kiderül, hogy mindketten tagadták, hogy részt vettek volna a támadásban. A negyedik gyanúsított szintén tagadta, hogy bármilyen jogellenes tevékenységben részt vett volna – idézte szombaton a CTK hírügynökség egy bíró szavait.

A felelősséget vállaló palesztinpárti csoport egy online közleményben azt állította, hogy a célba vett vállalat fegyvereket fejleszt Izrael számára.

A vállalat, az LPP Holding, 2023-ban bejelentette, hogy együttműködést tervez az izraeli Elbit Systems vállalattal, de azt állítja, hogy ezek a tervek végül nem valósultak meg. Az LPP termelése olyan drónokat is magában foglal, amelyeket Ukrajnába exportálnak.

Gyújtogatás, majd később terrorcselekmény

Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, leégett a cseh fegyvergyár, az ügyben a hatóságok nyomozást indítottak, és nem zárják ki a terrorcselekmény lehetőségét sem. A támadásért egy radikális csoport vállalta a felelősséget, miközben a háttérben a közel-keleti konfliktusokhoz köthető feszültségek is felerősödnek – az ilyen jellegű eseteket eddig elsősorban Nyugat-Európában láthattuk.

Borítókép: A felgyújtott cseh fegyvergyár (Fotó: AFP)