Magyar Péter volt embere ledobta az atomot: közzétette a Tisza energiapolitikai tervezetét, ami nem kicsit fájna, hanem nagyon

Súlyos veszély fenyeget Irakban: drámai figyelmeztetést adott ki az USA

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma nyomatékosan arra szólította fel az Irakban tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el az országot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 9:10
Iraki katonák (Fotó: AFP)
A Bagdadban működő amerikai nagykövetség a közösségi médiában vasárnap közzétett bejegyzésében Irakban működő amerikai érdekeltségű, illetve amerikai kapcsolatokat ápoló egyetemek elleni erőszakos támadások súlyos kockázatára is felhívta a figyelmet.

Azonnali távozásra szólította fel Washington az amerikaiakat Irakból (Fotó: AFP)

A képviselet rámutatott, hogy a felsőoktatási intézményeket fenyegető veszélyek mellett Iránhoz közel álló fegyveres terrorcsoportok célpontjai között szerepelnek olyan repülőterek és szállodák, amelyekben gyakran megfordulnak külföldiek, valamint a milíciák tagjai megpróbálhatnak elrabolni amerikai állampolgárokat.

Az amerikai állampolgárok azonnal hagyják el Irakot. Továbbra is Irakban maradni súlyosan kockázatos az Egyesült Államok polgárai számára

 – olvasható az ismételt felszólításban, ami hangsúlyozza, hogy a veszély fennáll az iraki Kurdisztán régióban.

A bagdadi követség arra kérte az amerikai állampolgárokat, hogy személyesen ne keressék fel a képviseletet, és tartózkodjanak ettől az Erbilben működő amerikai főkonzulátus esetében is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
