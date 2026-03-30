Súlyos veszély fenyeget Irakban: drámai figyelmeztetést adott ki az USA

A Bagdadban működő amerikai nagykövetség a közösségi médiában vasárnap közzétett bejegyzésében Irakban működő amerikai érdekeltségű, illetve amerikai kapcsolatokat ápoló egyetemek elleni erőszakos támadások súlyos kockázatára is felhívta a figyelmet.
A képviselet rámutatott, hogy a felsőoktatási intézményeket fenyegető veszélyek mellett Iránhoz közel álló fegyveres terrorcsoportok célpontjai között szerepelnek olyan repülőterek és szállodák, amelyekben gyakran megfordulnak külföldiek, valamint a milíciák tagjai megpróbálhatnak elrabolni amerikai állampolgárokat.
Az amerikai állampolgárok azonnal hagyják el Irakot. Továbbra is Irakban maradni súlyosan kockázatos az Egyesült Államok polgárai számára
– olvasható az ismételt felszólításban, ami hangsúlyozza, hogy a veszély fennáll az iraki Kurdisztán régióban.
A bagdadi követség arra kérte az amerikai állampolgárokat, hogy személyesen ne keressék fel a képviseletet, és tartózkodjanak ettől az Erbilben működő amerikai főkonzulátus esetében is.
Borítókép: Iraki katonák (Fotó: AFP)
