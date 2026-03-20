Hazatértek a magyar katonák Bagdadból + videó

– Újabb sikeres akció! Sértetlenül és épségben hazaértek a magyar katonák Bagdadból – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter hozzáfűzte: a közel-keleti helyzet tovább fokozódik.

Irán nagyon erős nyomás alatt tartja Bagdadot, Irak fővárosát, ezért NATO- szövetségeseinkkel közösen úgy döntöttünk, hogy a bagdadi missziót ideiglenesen kivonjuk Irak területéről

– indokolta a miniszter a döntést, majd megköszönte az akcióban részt vevő katonák összehangolt és precíz munkáját. – A Magyar Légierő A319-es repülőgéppel Törökországból szállította Kecskemétre a katonáinkat. Katonáink újra itthon vannak, biztonságban vannak. Köszönöm veszélyes és felelősségteljes szolgálatukat! A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát! – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Hazatértek a magyarok Bagdadból. Forrás: HM

A katonák Irakból történő szállítását a NATO saját szervezésben tervezte és végezte, Törökországból pedig a magyar légierő gépe hozta őket haza – közölte Böröndi Gábor vezérezredes csütörtökön. A Honvéd Vezérkar főnöke hozzátette, a kivonás ideiglenes, a helyzet javulásával a katonák visszatérhetnek Bagdadba.