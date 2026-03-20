Hazatértek a magyar katonák Bagdadból + videó

A közel-keleti helyzet fokozódása miatt vonták ki a bagdadi missziót Irak területéről – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Böröndi Gábor pedig arról tájékoztatott, hogy a kivonás ideiglenes, a helyzet javulásával a katonák visszatérhetnek.

2026. 03. 20. 7:57
– Újabb sikeres akció! Sértetlenül és épségben hazaértek a magyar katonák Bagdadból – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter hozzáfűzte: a közel-keleti helyzet tovább fokozódik.

 

Irán nagyon erős nyomás alatt tartja Bagdadot, Irak fővárosát, ezért NATO- szövetségeseinkkel közösen úgy döntöttünk, hogy a bagdadi missziót ideiglenesen kivonjuk Irak területéről

– indokolta a miniszter a döntést, majd megköszönte az akcióban részt vevő katonák összehangolt és precíz munkáját. – A Magyar Légierő A319-es repülőgéppel Törökországból szállította Kecskemétre a katonáinkat. Katonáink újra itthon vannak, biztonságban vannak. Köszönöm veszélyes és felelősségteljes szolgálatukat! A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát! – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Hazatértek a magyarok Bagdadból. Forrás: HM

A katonák Irakból történő szállítását a NATO saját szervezésben tervezte és végezte, Törökországból pedig a magyar légierő gépe hozta őket haza – közölte Böröndi Gábor vezérezredes csütörtökön. A Honvéd Vezérkar főnöke hozzátette, a kivonás ideiglenes, a helyzet javulásával a katonák visszatérhetnek Bagdadba.

 

Borítókép: Bagdadból hazatérő katonák (Forrás: HM)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
