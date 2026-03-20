„A NATO toronymagasan a világ legerősebb katonai szervezete”

Fodor Gábor, Facebook: „Nem fenyeget az a veszély, hogy egyik pillanatról a másikra kitör a harmadik világháború. Irán esetében egy olyan államról beszélünk, amelyik nem tart be fontos nemzetközi szerződéseket - például az Atomsorompó Egyezményt -, és terrorista szervezeteket finanszíroz évtizedek óta. Ha egy ilyen ország atomfegyverhez jut, annak a világra nézve tragikus következményei lennének. Ez a mi problémánk is, nem csak egy- két közel- keleti országé. Ezért indokoltnak, bár nem kellően átgondoltnak tűnik az amerikai- izraeli katonai fellépés. Tehát komoly kockázatok kétségtelenül léteznek, de ettől még nem látom, hogy Oroszország meg akarná támadni a NATO-t, vagy az iráni konfliktus világméretűvé növekedne. A NATO, a maga összes problémájával együtt is, toronymagasan a világ legerősebb katonai szervezete.”



