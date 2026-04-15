Észak-Koreanukleáris programatomreaktorNAÜ

Nő az atomháború kockázata? A NAÜ Észak-Korea miatt figyelmeztet

Aggasztó Észak-Korea nukleáris kapacitásainak növekedése a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatójának szerdai figyelmeztetése szerint. Mire készül Kim Dzsong Un?

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 11:45
„Radioaktív” feliratú figyelmeztető tábla – illusztrció (Fotó: AFP)
Szöuli sajtótájékoztatóján Rafael Grossi azt mondta: az időszakos értékelések eredményei azt mutatják, hogy nőtt az aktivitás az észak-koreai jongbjoni atomreaktorban. Nagyobb aktivitást tapasztaltak egyebek között a könnyűvizes reaktornál, és új berendezések üzembe helyezését is észlelték.

Észak-Korea nukleáris kapacitásainak növekedésére figyelmeztet a NAÜ (Fotó: AFP)

Ez Észak-Korea képességeinek nagyon komoly bővítését jelenti a nukleáris fegyverek gyártása terén, ami becslések szerint néhány tucat robbanófej lehet

– jelentette ki.

Phenjan 2006-ban hajtotta végre első atomkísérletét, és a nemzetközi szankciók ellenére is ragaszkodik atomarzenáljához, amit az Egyesült Államok és Dél-Korea jelentette fenyegetéssel indokol. 

Az észak-koreai nukleáris program miatt az ENSZ még abban az évben szankciókat rótt ki a kommunista rezsimre, és e büntetőintézkedéseket a világszervezet Biztonsági Tanácsa 2016-ban és 2017-ben megszigorította.

Az országban a dél-koreai hírszerzés értesülései szerint több urándúsító is működik.

Borítókép: „Radioaktív” feliratú figyelmeztető tábla – illusztrció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
