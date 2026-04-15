Nő az atomháború kockázata? A NAÜ Észak-Korea miatt figyelmeztet

Szöuli sajtótájékoztatóján Rafael Grossi azt mondta: az időszakos értékelések eredményei azt mutatják, hogy nőtt az aktivitás az észak-koreai jongbjoni atomreaktorban. Nagyobb aktivitást tapasztaltak egyebek között a könnyűvizes reaktornál, és új berendezések üzembe helyezését is észlelték.

