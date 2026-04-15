Szöuli sajtótájékoztatóján Rafael Grossi azt mondta: az időszakos értékelések eredményei azt mutatják, hogy nőtt az aktivitás az észak-koreai jongbjoni atomreaktorban. Nagyobb aktivitást tapasztaltak egyebek között a könnyűvizes reaktornál, és új berendezések üzembe helyezését is észlelték.
Nő az atomháború kockázata? A NAÜ Észak-Korea miatt figyelmeztet
Aggasztó Észak-Korea nukleáris kapacitásainak növekedése a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatójának szerdai figyelmeztetése szerint. Mire készül Kim Dzsong Un?
Ez Észak-Korea képességeinek nagyon komoly bővítését jelenti a nukleáris fegyverek gyártása terén, ami becslések szerint néhány tucat robbanófej lehet
– jelentette ki.
Phenjan 2006-ban hajtotta végre első atomkísérletét, és a nemzetközi szankciók ellenére is ragaszkodik atomarzenáljához, amit az Egyesült Államok és Dél-Korea jelentette fenyegetéssel indokol.
Az észak-koreai nukleáris program miatt az ENSZ még abban az évben szankciókat rótt ki a kommunista rezsimre, és e büntetőintézkedéseket a világszervezet Biztonsági Tanácsa 2016-ban és 2017-ben megszigorította.
Az országban a dél-koreai hírszerzés értesülései szerint több urándúsító is működik.
Borítókép: „Radioaktív" feliratú figyelmeztető tábla – illusztrció (Fotó: AFP)
