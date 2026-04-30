Vlagyimir PutyinLondonDonald Trump

Késelés Londonban, egyeztetés Brüsszelben, telefonbeszélgetés Moszkva és Washington között

Két zsidó férfit késeltek meg Észak-Londonban, másfél órás telefonbeszélgetést folytatott az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban az orosz és az amerikai elnök, Magyar Péter pedig Ursula von der Leyennel egyeztetett. Mutatjuk a nap legfontosabb külpolitikai híreit.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 1:00
Helyszínelő Londonban Fotó: JUSTIN TALLIS Forrás: AFP
Az orosz védelmi minisztérium eközben arról tájékoztatott, hogy idén nem vonulnak fel katonai felszerelések és járművek a második világháború lezárását ünneplő parádén. Moszkva közlése szerint ezt a „különleges műveletek” indokolják, azonban katonák ezúttal is lesznek.

Oroszország a náci Németország felett aratott győzelmét a jövő hónapban katonai parádéval ünnepli Moszkva Vörös terén, de az ukrajnai háborúban uralkodó hadműveleti helyzetre való tekintettel nem mutat be katonai felszerelést. A parádét hagyományosan május 9-én tartják.

Magyar Péter szerdán Brüsszelben egyeztetett, erről számolt be közösségi oldalán. Az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszélését követően a tárgyalást rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte Facebook-bejegyzésében. Közölte: a források segítségével be tudják indítani a magyar gazdaságot és meg tudják valósítani „a működő és emberséges országhoz” szükséges fejlesztéseket.

A fideszes európai parlamenti képviselők Strasbourgban, a Patrióták Európáért képviselőcsoport által kezdeményezett plenáris vitán ugyanakkor a magyar választásokba történő beavatkozással vádolták az Európai Bizottságot. Dömötör Csaba, utalva Ursula von der Leyennek a magyar választások után tett nyilatkozatára, azt mondta: a bizottság elnöke világossá tette, hogy 17 milliárd eurót függesztettek fel, ami rontotta Magyarország versenyképességét és befolyásolta a választói döntéseket.

A választók beavatkozás nélkül is képesek dönteni, és döntésüket tiszteletben kell tartani! A választás lezárultával Magyarországnak feltételek nélkül meg kell kapnia a neki járó uniós forrásokat

– közölte a politikus. 

Londonban szerdán ismét zsidókat ért támadás. Két férfit késelt meg Észak-Londonban egy támadó, aki az utcán futva próbált emberekre rátámadni. A hatóságok a helyszínen elfogták a gyanúsítottat, miközben a sérülteket súlyos állapotban ápolják. 

A zsidó közösség biztonságáért felelős szervezet, a Shomrim közölte, hogy azonnal reagáltak az esetre, és feltartóztatták a feltételezett elkövetőt. Ezt követően a rendőrség a helyszínre érkezett, és sokkolóval ártalmatlanította a férfit, akit letartóztattak.

Borítókép: Helyszínelő a londoni késelésnél (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekgelencsér ferenc

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit az emberi tartásról és a méltóságról.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
