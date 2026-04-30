Késelés Londonban, egyeztetés Brüsszelben, telefonbeszélgetés Moszkva és Washington között

Az orosz védelmi minisztérium eközben arról tájékoztatott, hogy idén nem vonulnak fel katonai felszerelések és járművek a második világháború lezárását ünneplő parádén. Moszkva közlése szerint ezt a „különleges műveletek” indokolják, azonban katonák ezúttal is lesznek.

Oroszország a náci Németország felett aratott győzelmét a jövő hónapban katonai parádéval ünnepli Moszkva Vörös terén, de az ukrajnai háborúban uralkodó hadműveleti helyzetre való tekintettel nem mutat be katonai felszerelést. A parádét hagyományosan május 9-én tartják.