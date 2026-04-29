A magyar választásokba történő beavatkozással vádolták az Európai Bizottságot a fideszes EP-képviselők

Az Egyesült Államokban közérdekű adatigénylések útján nyilvánosságra került dokumentumokból tudható, hogy a bizottság 2023 óta nyomást gyakorol technológiai cégekre annak érdekében, hogy visszaszorítsák a konzervatív politikai véleményeket az európai nemzeti választások során – tette hozzá.

Mindez súlyosan sérti az uniós szerződéseket, így Ursula von der Leyennek, valamint az érintett biztosoknak és tisztviselőknek vizsgálattal kell szembenézniük és felelősséget kell vállalniuk – jelentette ki László András.

A fideszes képviselőkhöz hasonlóan Borvendég Zsuzsanna (Mi Hazánk) is azt mondta: Ursula von der Leyen „büszkén” beismerte, szigora és pénzügyi nyomásgyakorlása hozzájárult a bizottság által remélt hatalomváltáshoz Magyarországon. A politikus ezt a birodalmi gőg megnyilvánulásának nevezte. Borvendég Zsuzsanna kifogásolta a közösségi platformok „cenzúráját”, a Facebook-algoritmusok „manipulálását”, valamint azt, hogy Toroczkai Lászlónak, a Mi hazánk Mozgalom vezetőjének még „a neve sem jelenhet meg a Facebookon”.

Az Európai Bizottság részéről Michael McGrath jogállamiságért felelős uniós biztos a vitában elmondta, hogy a testület teljes mértékben tiszteletben tartja a nemzeti választások lebonyolítását, ami tagállami hatáskör és felelősség.

A bizottság nem avatkozik be a választások megszervezésébe, szerepe a tagállamok támogatása a tisztességes, biztonságos és beavatkozástól mentes választások biztosítása érdekében – jelentette ki.

A politikus aggasztónak nevezte a választásokat érő fenyegetéseket, amelyek alááshatják a demokratikus intézmények és a választási folyamatok integritását.

Az EU átfogó eszköztárat hozott létre, benne a digitális szolgáltatásokról szóló rendelettel, a politikai reklámok szabályozásával és a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabállyal. A politikai reklámoknál átláthatósági szabályokat vezettek be és tiltják a nem uniós finanszírozást a választások előtti három hónapban, míg a nagy online platformoknak kockázatértékelést kell végezniük. A demokráciavédelmi pajzs a külföldi beavatkozások és dezinformáció ellen lép fel – közölte Michael McGrath.

